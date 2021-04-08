Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu
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Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizi Sadakatsiz, dün akşam 25. bölümüyle ekrana geldi. Derin'in ortadan kaybolmasında suçlu bulunan Asya, önce hastaneden sonra da vakıftan kovuldu. Dizinin son sahnesinde ise Derin'in bir evde elleri ve ayakları bağlı bağlı şekilde tutulduğu ortaya çıktı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün akşam 25. yeni bölümüyle ekrana geldi.

ASYA'YA GÖNDERİLEN PAKET DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sadakatsiz yeni bölümde, bataklıkta bulunan kadın cesedinin Derin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Diğer yandan ise polis araştırmasını genişletirken, kurye tarafından Asya adına gelen paket ortalığı karıştırdı. Asya, gelen paketi açtı ve içinde kamera görüntülerinin olduğu bir hafıza kartı çıktı. Volkan ve Asya'nın güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı hafıza kartını ise Asya polise teslim etti.

Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu

VOLKAN VE SELÇUK GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Volkan, Derin'in bulunması ve Asya'nın aklaması konusunda Selçuk'tan yardım istedi. Bunun karşılığında ise Volkan, Selçuk'un çok işine yarayacak bir akıl verdi Volkan ve Selçuk güçlerini birleştirerek, Derin'in en son konuştuğu adamı buldular. Bununla da yetinmeyen Selçuk iz sürmeye devam etti.

Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu

DERİN'İN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polisler Derin hakkında araştırma yaparken beklenmedik bir durum da ortaya çıktı. Derya, hastane kayıtlarına baktığı sırada Derin'in hamile olduğunu öğrendi. Derya, bunu Volkan'a söylemeye kalktı ancak gizlilikten dolayı cesaret edemedi.

Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu

ASYA PEŞ PEŞE YIKIMLAR YAŞAMAYA BAŞLADI

Hakkında Volkan ve Derin'den dolayı bir sürü haberler çıkan Asya'nın itibarı ciddi şekilde sarsılmaya başladı. Asya hastane yönetimi tarafından işinden kovuldu. Bunun ardından vakıftan da kovulan Asya, adeta yıkıldı. Yaşananlardan dolayı kendini suçlamaya başlayan Asya, başından beri bu olanlara Volkan'ın ve kendinin sebep olduğunu söyledi. Vicdan azabı çeken Asya gözyaşlarına boğuldu.

Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu

"DERİN'İ İLK GÜNDEN BERİ ALDATIYORUM"

Volkan ise o anlarda Asya'ya olan sevgisini bir kez daha ilan etti. Volkan, Derin'le tanıştığı ilk günden bu yana kadar Asya'yı hep sevdiğini söyledi. Volkan'ın "Derin'i ilk günden beri aldatıyorum. Çünkü ben seni sevmekten hiç vazgeçtim" sözleri üzerine Asya "Senden nefret ediyorum" dedi.

Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu

DERİN'E NE OLACAK?

Tüm bunların ardından bölümün son sahnesinde Derin'i kaçırıldığı ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlanan Derin, bir evin salonunda yerde otururken görüldü. Derin'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu
Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu
Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu
Sadakatsiz'de Derin'in kaybolması Asya'nın hayatını altüst etti! Tüm işlerinden tek tek kovuldu
Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 25. bölüm full izle! Kanal D Sadakatsiz en son bölüm youtube izle!
Sadakatsiz son bölüm izle! Sadakatsiz 25. bölüm full izle! Kanal D Sadakatsiz en son bölüm youtube izle!
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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