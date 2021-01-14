Sadakatsiz'de çok konuşulacak sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yaşadıkları şehirden gitmesi için yalvardı
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Sadakatsiz'de çok konuşulacak sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yaşadıkları şehirden gitmesi için yalvardı

14.01.2021 07:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:00

Dün akşam 13. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin son sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi. Turgay ve Asya'nın yakınlaştığını gören Volkan, kıskançlık krizine girdi. Gözyaşları içinde Asya'nın kapısına dayanan Volkan, eski eşine yaşadığı şehirden gitmesi için yalvardı.

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen ve başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ile Özge Özder'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan ve Ali'yle eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karıştı.

ASYA VE VOLKAN ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Turgay, Asya'dan eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini istedi.

Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı

VOLKAN VE SELÇUK BİRBİRİNE GİRDİ

Diğer yandan ise Selçuk'la birbirine giren Volkan, öfkeden deliye döndü. Asya'ya olan öfkesini ondan çıkarmaya çalışan Volkan, duygularını kontrol edemedi. Selçuk ise Volkan'ın bu tavırlarının altında Asya'ya hala aşık olması olduğunu söylese de Volkan duygularını bastırmaya devam etti.

Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı

AĞLAYARAK ASYA'YA YALVARDI

Asya'ya aşk değil nefret beslediğini söyleyen Volkan, hisleriyle başa çıkamayınca Asya'nın kapısına dayandı. Volkan gözyaşları içinde Asya'ya "Neden bu şehirden ayrılmıyorsun? Beni delirtmek hoşuna mı gidiyor? Sen gidince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyiyim, sensiz benim hayatım mükemmel. Git buradan Asya yalvarıyorum git ve bir daha da dönme" dedi.

Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı

TURGAY, ASYA'YLA EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Volkan'ın bu hallerini gören Asya ise eski mutlu günlerini ve Volkan'ın ihaneti yüzünden yaşadığı zor anları tekrar hatırladı. Tüm bunların yanı sıra Asya'yla uzun süredir arkadaş olan Turgay, içinde bastırdığı duyguları açıklamaya karar verdi. Asya'yla baş başa bir akşam yemeğine çıkan Turgay, şakayla karışık onunla evlenmek istediğini söyledi.

Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı

Baş başa yemeğe çıkıp içinde bulundukları durum hakkında konuşan Turgay ve Asya'nın huzurunu ise mekana gelen Derin ve Volkan bozdu. Gecenin sonunda Asya'yı evine bırakan Turgay, ona duygularını itiraf ederek, bir gün evlenmek isterse buna hazır olduğunu söyledi.

BAHAR, MERT'İN İHANETİNİ ÖĞRENDİ

Sadakatsiz'in son bölümde Bahar, Mert tarafından bir kez daha ihanetle yüz yüze geldi. Son zamanlarda Mert'in eve geç gelişlerinden şüphelenen Bahar, ona bir şans daha vererek evliliğini kurtarmak istemişti. Tam da çocuk için yeniden harekete geçtikleri sırada, Bahar'ın telefonuna gelen fotoğraflar her şeyi yerle bir etti. Mert'in birlikte olduğu kadın onunla olan fotoğraflarını Bahar'a gönderdi. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Bahar, çekip gitti. İhaneti ortaya çıkan Mert ise birlikte olduğu kadına hesap sormaya gidince Volkan'ın kendisine oyun oynadığını öğrendi.

Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı

ALİ HIRSIZLIK YAPMAYA BAŞLADI

Son zamanlarda olanlardan çok etkilenen Volkan ve Asya'nın oğulları Ali, okulda arkadaşlarının eşyalarını çalmaya başladı. Kermeste Derin'in standından bileklik çalan Ali, annesine yakalanınca ise ona hediye aldığını söyledi. Okul arkadaşları Ali'nin eşyalarını çaldığından şüphe edince, Ali okuldan kaçtı. Annesi ve babasının aradığı Ali gece yarısı sokakta polisler tarafından bulundu.

Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı
Sadakatsiz'de çok konuşulan sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yalvardı
Sadakatsiz'de çok konuşulacak sahne! Volkan, gözyaşları içinde Asya'ya yaşadıkları şehirden gitmesi için yalvardı
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