Sadakatsiz Cavidan kimdir? Meltem Baytok kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Cavidan gerçek adı nedir?

Sadakatsiz Cavidan kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok kimdir? Reytingleriyle zirvelerde olan Sadakatsiz dizisinin Cavidan karakterini canlandıran Meltem Baytok herkes tarafından araştırılıyor.

SADAKATSİZ CAVİDAN KİM?

Sadakatsiz dizisinde laf çarpmalarıyla dikkat çeken Cavidan karakteri Gönül Güçlü'nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin'e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan'dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya'nın arasında ki olayda Asya'yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya'yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan'a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir. Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok'tur. Herkes Meltem Baytok'un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini Meltem Baytok canlandırmaktadır.

MELTEM BAYTOK KİMDİR?

Meltem Baytok, 1 Ocak 1968 yılında doğmuştur. Oyuncu Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Meltem Baytok, Üç Boylu Kadın, Ferhat Ile Şirin, Kunaz Aşıklar gibi birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Arzu Tramvayı adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Stella rolü için Sanat Kurumu Ödülü alırken, Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe tiyatro oyununda ise Sadri Alışık ödülü almıştır.

Tiyatro geçmişi olan oyuncuyu ekranlarda Hekimoğlu dizisiyle görmüştük. Şimdi Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterini canlandırmaktadır. Meltem Baytok Hangi Dizilerde Oynadı? Herkes oyuncunun Sadakatsiz dizisinden önce hangi dizilerde oynadığını merakla araştırıyor. Meltem Baytok'un oynadığı diziler ise aşağıdadır. Unutma Beni Deniz Yıldızı Aşkların En Güzeli Hekimoğlu Sadakatsiz Meltem Baytok sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaktadır.

Oyuncunun resmi İnstagram hesabında 50 gönderisi ve 1.174 takipçi vardır. Takipçi sayısı günden güne artan oyuncunun İnstagram hesabı ise @meltem_baytok'tur. Herkes Meltem Baytok'un sevgilisinin olup oladığını merak ediyor ancak oyuncu özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği için bu konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

SADAKATSİZ CAVİDAN KİMDİR?

Cavidan Gönül Güçlü'nün arkadaşıdır. Aynı denekte yer alan bu iki isim birlikte sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Ancak bu iki isim birbirini hiç sevmezler. Cavidan sürekli Derin'e laf soktuğu ve onu eleştirdiği için Derin de Gönül de Cavidan'dan hiç hoşlanmaz. Cavidan, Derin ile Asya'nın arasında ki olayda Asya'yı haklı bulduğu için ve her fırsatta Asya'yı savunduğu için Gönül içten içe Cavidan'a sinir olur. Dizinin hikayesiyle ilgili gelişmeler yayınlanan her yeni bölümde değişiklik gösterecektir. Her Çarşamba günü izleyenlerini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Cavidan karakterine hayat veren isim Meltem Baytok'tur. Herkes Meltem Baytok'un hayatını, hangi dizilerde oynadığını ve kaç yaşında olduğunu araştırıyor.

Rol Aldığı Projeler;

Sadakatsiz

Hekimoğlu

Aşkların En Güzeli

Deniz Yıldızı

Unutma Beni

Tiyatro:

Arzu Tramvayı (Stella rolü ile Sanat Kurumu Ödülü)

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (Hürrem Sultan rolü ile Sadri Alışık Ödüllü)

Üç Boylu Kadın

Aşk Evlerden Uzak

Şahane Düğün

Kurnaz Aşıklar

Cengiz Han'ın Bisikleti

Ferhat ile Şirin

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