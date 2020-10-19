Sadakatsiz 3. bölüm yeni fragman yayımlandı! Sadakatsiz 2. bölüm izle
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Sadakatsiz 3. bölüm yeni fragman yayımlandı! Sadakatsiz 2. bölüm izle

19.10.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:09

Sadakatsiz dizisi 2. bölüm ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sadakatsiz 3. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan'la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali'nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya'nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya'yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir. Volkan'ın Asya'dan boşanmasını isteyen Derin ise giderek daha tehlikeli olmaya başlayacaktır. İki kadın arasında kalan Volkan nasıl bir hamle yapacak? Asya, Volkan'a ihaneti itiraf ettirebilecek mi?

Sadakatsiz 3. bölüm yeni fragman yayımlandı! Sadakatsiz 2. bölüm izle

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİM?

Ekranların yeni dizisi Sadakatsiz'in oyuncu kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Aka yer alıyor.

Sadakatsiz 3. bölüm yeni fragman yayımlandı! Sadakatsiz 2. bölüm izle
Sadakatsiz 3. bölüm yeni fragman yayımlandı! Sadakatsiz 2. bölüm izle

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