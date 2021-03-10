Sadakatsiz 21. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Sadakatsiz canlı kesintisiz full izle!
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Sadakatsiz 21. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Sadakatsiz canlı kesintisiz full izle!

10.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:34
Sadakatsiz 21. yeni bölüm canlı izle! Kanal D Sadakatsiz canlı kesintisiz full izle!

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz izle! Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz camlı kesintisiz full izle! Sadakatsiz 21 yeni bölüm canlı izle! Kanal D Sadakatsiz canlı kesintisiz full izle!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Dr. Foster uyarlaması Sadakatsiz dizisi bu akşamyeni bölümüyle ekranlara gelecek. Kanal D Sadakatsiz canlı izle! Sadakatsiz 21. yeni bölüm canlı izle! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

SADAKATSİZ 21. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

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