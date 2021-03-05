Sadakatsiz 20. bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 20. bölüm izle
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Sadakatsiz 20. bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 20. bölüm izle

05.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:43
Sadakatsiz 20. bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 20. bölüm izle

Sadakatsiz 20. bölüm izle! Sadakatsiz dizisinin 16. bölümü ardından Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz son bölüm özeti! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 20. bölüm izle

Sadakatsiz 20. bölüm full izle! Sadakatsiz 20. bölüm tamamı izle! Kanal D ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 20. bölüm seyret! Sadakatsiz 20. bölüm tek parça izle! Sadakatsiz 20. bölüm tamamı izle! Sadakatsiz 20 son bölüm fragmanı izle.

Sadakatsiz 20. BÖLÜM FULL İZLE!

Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında 16. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 16. bölümün ardından şimdi de Sadakatsiz 20. bölüm için araştırmalarına başladılar. Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Sadakatsiz 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 20. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SADAKATSİZ 20. BÖLÜMDE NE OLDU?

Volkan'ın Haluk'un emriyle eve girmesi yasaklanmıştır.

Sinan ise sürpriz yapıp Asya'nın yanına vakfa gider. Sinan'ın geldiği sırada Derin ve Gönül başta olmak üzere herkes oradadır. Dedikodu kazanı kaynamaya başlar.

Volkan'ın kulağına giden söylentiler onu daha da kızdırır. Asya'nın yanına giderek Sinan ile görüşmemesi konusunda sert şeyler söyler. Ancak Asya'nın Volkan'dan korkusu yoktur!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN 19. BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır. Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

SADAKATSİZ 20. BÖLÜM İZLE

Sadakatsiz dizisinin 20. bölümünü tek parça full olarak izleyebileceğiniz link

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular: Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Taro Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali)

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