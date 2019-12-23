: Sadakataşı'ndan Sri Lankalı Müslümanlar'a sağlık ve gelir projeleri desteği - SRİ

23.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:47

Sadakataşı Derneği, zorlu şartlarda yaşayan Sri Lankalı Müslümanlar'a düzenli olarak ulaştırdığı insani yardımın yanı sıra iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan Gelir Temini Projesi ve sağlık projeleriyle destek olmaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gelir Temini Projesi kapsamında Sri Lanka'da bulunan Sadakataşı ekipleri, ülke şartlarına uygun olarak tasarlanan 30 balıkçı teknesi ve balıkçılık malzemelerini bölge halkına ulaştırdı.

Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan aileler, bu proje ile ev ekonomisine katkıda bulunacak. Dağıtımı yapılan tekneler ile Sri Lankalılar günde yaklaşık 25 kilogram balık tutarak 30 dolar civarında gelir elde edebilecek.

Sadakataşı Derneği, yaptığı bu projenin sürdürülebilirliği için uyguladığı yöntemle bölgede bulunan partner kuruluş Serendib aracılığıyla tekne sahiplerinden her ay belirli bir işletim ücreti alacak. Bir yıl içerisinde kendisini amorti edecek olan tekneden elde edilen gelirle yeni bir tekne alınıp başka bir aileye dağıtımı yapılacak. Bu sayede istihdamın düzenli olarak artışı gerçekleşecek.

300 katarakt ameliyatı

Dernek tarafından Sri Lanka'da gerçekleştirilen Katarakt Projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme zorluğu çeken ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan maddi imkanı olmayan 300 hastanın gözleri ameliyat edildi.

Sadakataşı ekipleri, ameliyatların yapıldığı Puttalam bölgesinde 3 hafta boyunca duyuru yaparak katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı.

Belli aralıklarla bölgede gezici doktor ekibiyle göz muayenesi yapılarak, hastalar tespit edildi. Ambulanslarla hastaneye taşınan hastalar daha sonra ameliyat edildi.

Ameliyatlar sonrasında hastaların belirli aralıklarla kontrolleri ve pansumanları yapılıyor.

Dernek kurulduğu 2010 yılından itibaren Somali, Etiyopya, Tanzanya, Sri Lanka ve Pakistan'da yapmış olduğu katarakt ameliyatlarıyla yaklaşık 3 bin kişiyi sağlığına kavuşturdu.

Yetimhane ve cami ziyareti

Sadakataşı projeler ekibi, derneğin 15 Temmuz Şehidi Halil Kantarcı'nın adını vererek 2017-2018 yıllarında inşa ettiği cami ve yetimhaneyi ziyaret ederek bölgedeki insanlarla istişarelerde bulundu, yetim çocuklara hediyeler dağıttı.

Yetimhanede 55'i yatılı, toplam 102 yetim kız öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler, dini eğitim ve Sri Lanka eğitim müfredatını 6 yılda tamamlıyor. Öğrenciler ayrıca sosyal eğitimleri de bu süre içinde tamamlayacaklar.

Yine 15 Temmuz Şehidi Halil Kantarcı adına yaptırılan camide toplam 200 kişi günde 5 vakit namaz ibadetinin gerçekleştiriyor. Cami ayrıca medrese olarak kullanılırken bölge halkına dini eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Şener, dünyanın dört bir tarafında yaşamlarını sürdüren yoksul ve ihtiyaç sahibi insanlara dernek olarak düzenli insani yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Bu yardımların yanı sıra insanlara mesleki eğitim vererek, düzenli gelir sağlamaları amacıyla Gelir Temini Projesi'ni hayata geçirdiklerini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Birçok coğrafyada farklı mesleki alanlarda yaptığımız projeyle birlikte önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine geçimlerini sağlamaları için gerekli ürünleri teslim ediyoruz. Gelir Temini Projelerimiz önümüzdeki süreçte birçok ülkede devam edecek.

Bölgede yaşanan en büyük sağlık sorunlarından olan katarakt hastalığının çözümü içinse yaklaşık 20 gün boyunca duyuru yaparak ulaştığımız 300 hastanın tedavisini gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz kalıcı projelerin denetimini yaparak bölge halkı ve yetimlerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinledik."

Kaynak: AA

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