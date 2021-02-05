Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı

05.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:19
Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı

Sadakataşı Derneği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 180 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

Sadakataşı Derneği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 180 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.

İlçeye 12 kilometre mesafedeki Suüstü köyüne gelen dernek üyeleri, yardımları köy meydanında öğrencilere dağıttı.

Dernek üyeleri, yakından ilgilendikleri çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler verdi.

Derneğin Yurt İçi Yardımlar Sorumlusu Recep Çelik, AA muhabirine, kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kömür yardımında da bulunduklarını belirterek, "Çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevinci anlatılmaz. Yardımların buraya ulaştırılmasında emeği olan herkese ve tüm bağışçılarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Dernek gönüllüsü Kadir Güldür ise kuruluş amaçlarının gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki mazlumlara yardımcı olmaya çalışmak olduğunu dile getirdi.

Güldür, "Önemli olan çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek. Yardımlarımız devam edecektir. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Çocuklar ve aileler de dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Halsey Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakataşı Derneğinden Yüksekovalı öğrencilere bot ve mont yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:37:26. #1.16#
title