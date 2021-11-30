'Saç kaybı, özgüven kaybına yol açıyor'

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Saç kaybı olduğunda gerçekten bir özgüven kaybı oluyor. Kişi kendini iyi ve mutlu hissetmiyor. Aynalara bakmak istemiyor, fotoğraf çektirmek istemiyor. Hatta eşler arasında saç hassasiyetinden dolayı boşanmalara giden laf atmalar ortaya çıkıyor" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi Sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, saç ekimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Saçın özellikle erkeklerde çok önemli bir aksesuar olduğunu belirten Akbaş, "Saç özellikle erkeklerde çok önemli bir aksesuardır. Süslenme, kendini ifade etme aparatıdır. Özellikle başta olmak üzere genetik nedenlerle erkekler çok önemli bir kısmı keldir. 50 yaşında her iki erkekten biri keldir. Saç kaybı ve kellik problemi yaşayan ve bundan dolayı psikolojik eksiklik hisseden, sürekli şapka takan, kafası kapatan, kişilerin mutlaka yaptırması gereken bir şey var. O da kelliğin tedavisidir. Kelliğin tedavisinde kullanılan en geçerli yöntem saç ekimidir" diye konuştu.

"SAÇ EKİMİ KONUSUNDA BUGÜN TÜRKİYE, DÜNYANIN EN İLERİ GELEN ÜLKELERİNDEN BİR TANESİDİR"

Erkeklerin saç ekimi yaptırdığında sadece saç değil özgüven de kazandıklarını ifade eden Akbaş, "Ülkemizde en çok yapılan estetik operasyon saç ekimidir. Eskiden burun ameliyatı derdik. Erkeklerde biz şunu biliyoruz: Saç kaybı olduğunda gerçekten bir özgüven kaybı oluyor. Kendini iyi hissetmeme, kendini mutlu hissetmeme oluyor. Aynalara bakmak istemiyor, fotoğraf çektirmek istemiyor. Kendisine 'ağabey, amca, dayı' denilmesinden huzursuzluk duyuyor. Saç hassasiyetinden dolayı boşanmalara giden laf atmalar ortaya çıkıyor. Burada yapılması gereken şey saç ekimidir. Saç ekimi konusunda bugün Türkiye, dünyanın en ileri gelen ülkelerinden bir tanesidir. Dünyanın bütün ülkelerinden erkekler saç ektirmek amacıyla Türkiye'ye geliyor. Ekildiğinde kendilerini mutlu hissediyorlar ve özgüvenleri yerine geliyor. Erkekle kel olduklarında saç ekimi yaptırdıkları zaman sadece saçını kazanmıyorlar, aynı zamanda özgüvenlerini de kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

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