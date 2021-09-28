Saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç dökülmesi neden olur? Korona saç dökülmesi yapar mı?

Saç problemlerinin başında saç dökülmesi geliyor. Buna neden olan stres, yanlış beslenme ya da genetik faktörlerdir. Kişilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi özellikle son yıllarda artmaya başladı. Peki, Saç dökülmesine ne iyi gelir? Korona saç dökülmesi yapar mı?.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Saçlarınız sahip olduğu vitamini kaybettiğinde yıpranmaya başlayacaktır. Yıpranan saçlar ise kuru bir görünüm alır. Saçlar, bu kuru görünümün ardından koparak veya kökten dökülmeye başlar. Ne yazık ki saç dökülmesi her toplumda görülen bir sorundur. Zaman zaman mevsimsel değişimler de saç dökülmesine neden olur. Saç dökülmesine iyi gelen bitkisel çözümleri sizin için derledik.

Badem Yağı

Badem yağı e vitamini içermesi ile saç dökülmesi çözümünde önerilen yağlardan biridir. Haftada 1 defa düzenli olarak badem yağı ile saçınıza maske yapmak, saç dökülmesi problemine yardımcı olabilir. Badem yağı, saç maskelerinde kullanıldığında, saçınızın kaybettiği gücü yenileyecek ve saçlarınıza hacim verecektir. Ayrıca saç diplerinizi ve uçlarınızı besleyerek daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlayacaktır. Sağlıklı saçların sonunda ise saç dökülmesi problemi ortadan kalkar.

Lavanta

Lavanta yağı, antioksidan etkili olduğu için saçlarınızı hem daha temiz hem de daha sağlıklı yapacaktır. Bir kaşık lavantayı kaynayan suya ilave edin ve karıştırın. Yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte bu suyu kaynatın. Sıcaklığı geçen lavanta suyu ile saçlarınızı yıkayın. 30 dakika geçtikten sonra saçlarınızı durulama suyu ile yeniden yıkayın.

Karanfil

Karanfil saçlarınıza canlılık katma görevini üstlenirken, kaşıntı ve yaraları iyileştirerek, saç dökülmesine son verecektir. Yaklaşık 15 tane karanfili bir bardak su içinde kaynatın. Kaynayan suyu ılımaya bırakın. Daha sonra saç derinize bu karanfilli su ile masaj yapın ve yarım saat bekleyin.

Hindistan Cevizi Yağı

Hindistan cevizi yağının içeriğindeki vitaminler sayesinde saç derisini besler ve deri hastalığının önüne geçer.Haftada 1 defa maske yapabilirsiniz. Ayrı zamanda saçlarınızın güzel kokmasını da sağlamaktadır.

Kına

Kına, tüm saç problemlerinin önüne geçer. Çok eskiden gelen bir gelenektir saçlara kına yakmak. Sadece bir saç boyası olarak görülse de içindeki vitaminler sayesinde saçlarınızın dostudur.

Soğan

Soğanın içinde bulunan kükürt, saç uzamasını destekler ve saç derisinin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç dökülmesi problemini yaşayan kişiler soğanı rendeleyip zeytinyağı ile karıştırıp bir kür hazırlanmalıdır. Bu kür ise saç derisine masaj yaparak 30 dakika beklemelidir. 30 dakika sonrasında saçlarınızı şampuan ile yıkayabilirsiniz.

Argan Yağı

Argan yağı, saç dökülmesini önler ve iyileştirir. Besleyici özelliği sayesinde düzenli kullanımda saçların kökten kopmasını engeller. Bu mucize yağı, saç maskelerine ekleyerek kullanabilir veya dilerseniz kullandığınız şampuana ekleyerek de saçlarınıza yedirebilirsiniz.

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Çam terebentin yağını, düzenli olarak saçlarınıza uyguladığınızda dökülme probleminin önüne geçebilirsiniz. Güzel kokusuyla sizi mest eden, adeta tertemiz doğayla buluşturan bu yağ saçlarınıza çok iyi gelecektir. Çam terebentin yağı, saç maskesinde ya da şampuan içinde kullanılarak dökülme problemini azaltabilir. Saçlarda bir miktar kuruluk yaptığı için mutlaka zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağıyla beraber kullanmanız önerilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi, hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak meydana gelmektedir. Saçların dökülmesi son derece doğal bir süreçtir ve günde 50-100 tel saç dökülmesi normal kabul edilir. Eğer bu sayıdan daha fazla dökülüyorsa veya banyo yaparken ele gelen saç miktarı artmışsa doktora gözükmekte fayda var. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Yapmamız gereken bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.

KORONA SAÇ DÖKÜLMESİ YAPAR MI?

Saç dökülmesi, genellikle yoğun stres, psikolojik travma, kilo kaybı, enfeksiyon, vitamin eksikliklerinde ortaya çıkabilmektedir. Korona geçirmiş olan kişiler ise bu hastalık sürecini stresli ve ilaçlarla geçirmektedir. Bu süreçte, vitamin ve kilo kaybı çok doğal. Bu yüzden böyle bir dönemden geçerken veya böyle bir dönem atlattıktan sonra saç dökülme probleminin ortaya çıkması olağan bir durum. Ancak, saç dökülmesinin korona belirtilerinden biri olduğuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama yok. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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