SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrollerde yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen binlerce sülük ele geçirildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrollerde yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen binlerce sülük ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin veri analizi sonucu riskli görülen yabancı uyruklu bir yolcu Sabiha Gökçen Havalimanında gözetim altına alındı. Kırgızistan Manas Havalimanına gidecek uçağa yüklenecek valiz önce x-ray cihazından geçirilip daha sonra açılarak arandı. Valiz içerisindeki nemli bez torbalarda binlerce canlı sülük bulundu. "Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITES) başlıklı uluslararası anlaşma gereği izinsiz yurt dışına çıkarılması izne tabi olan ve hakkında herhangi bir belge ibraz edilmeyen yaklaşık 6 kilogram ağırlığındaki sülükler İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Ümit Öztürk Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDA BİNLERCE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:09:07. #1.15#
title