Sabancı Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Artık "Değişim Yönetimi" Dönemi
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Sabancı Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Artık "Değişim Yönetimi" Dönemi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, topluluk çalışanlarına Covid-19 ve sonrası döneme ilişkin görüşlerini bir video mesajla aktardı.

Sabancı Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Artık
26.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:08

Topluluğun bu dönemde iyi bir sınav verdiğini söyleyen Güler Sabancı, yeni dönemde değişim yönetimine odaklanacaklarını ifade etti. Sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Güler Sabancı, geri dönüşte sürdürülebilirlik, çevre ve teknoloji açısından yepyeni bir dünya olacağını ve dijitali odağına alan öncü çözümlere ve uygulamalara odaklanacaklarını söyledi.

Sabancı, koronavirüs sürecine güçlü bilanço ve dayanıklı portföy yapısıyla girmenin de Topluluk için önemli bir avantaj oluşturduğunu belirtti.

Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünlerde hayatımızın en sıra dışı dönemini yaşıyoruz. Bu dönem hiçbiriniz için kolay olmadı. Kendiniz, aileleriniz, sevdiklerinizle ilgili yaşadığınız kaygıların ve sıkıntıların farkındayız. Ama tüm kaygılarınıza rağmen, sorumluluklarınızı aksatmadan, işinize içtenlikle sahip çıktığınızın da son derece farkındayız. Her zamankinden daha zorlu şartlarda, hayatın aksamaması için gece gündüz tam bir seferberlik ruhuyla çalışan, her bir Sabancı çalışanına tek tek teşekkür ediyorum ve hepinizle gurur duyuyorum."

"TÜM DESTEKLERİMİZ BİLİM VE TEKNOLOJİYE"

Güler Sabancı ayrıca, "Topluluk olarak, Covid- 19'un hayatımıza girdiği ilk andan itibaren, CEO'muz Cenk Alper liderliğinde, tüm kriz komitesi süreci çok dinamik ve başarıyla yürütüyorlar. Tabii ki bu süreçte atılan tüm adımlarda birinci önceliğimiz, sağlık oldu. Sizlerin sağlığını her şeyin üstünde tuttuk.Her bir iş kolumuzda önlemlerimizi titizlikle aldık. Almaya da devam edeceğiz. Ayrıca, Türkiye'nin Sabancı'sı olarak, ülkemize olan sorumluluklarımızı da hakkıyla yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu tehdidi ancak bilim ve teknolojiyle yeneceğimize olan inancımızla tüm destek ve bağışlarımızı bu yönde yapıyoruz" diye ekledi.

"GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Yaptığı konuşmada Türkiye'nin özverili sağlık çalışanları sayesinde ve bilimi önde tutan Sağlık Bakanlığı'nın gayretleriyle bu mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğine dikkat çeken Sabancı, geleceğe ilişkin düşüncelerini ise şu şekilde özetledi: "Şimdi normalleşme adımları ve planları yapılıyor. Artık, biz de Topluluk olarak, "kriz yönetiminden", "değişim yönetimi" aşamasına geçiyoruz. Geri dönüşte sürdürülebilirlik, çevre ve teknoloji açısından karşımızda yepyeni bir dünya olacak. Şimdi bize yakışan, sağlık tedbirlerinden asla taviz vermeden, akıllı ve planlı bir şekilde yeni dönemi yönetmektir. Geri dönüşte dijitali odağına alan öncü çözümleriniz, uygulamalarınız ve çalışmalarınızla yine içinde bulunduğunuz sektörlerde örnek olacağınıza yürekten inanıyorum. Bu fırtınalı süreçte sağlam bilanço yapımızın ve dayanıklı portföyümüzün Topluluğumuzun en önemli avantajlarımız olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz bu önemli avantajlarımızla ve sizlerin güçlü değişim yönetimi yetkinliklerinizle daha büyük başarılara hep beraber koşacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz."

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GÜVENCESI GENÇLER"

Güler Sabancı, "Covid-19 birçok zorluk ve olumsuzluklar yaratsa da, bir yandan da, Atamızın "bütün ümidimiz gençliktedir" dediği gibi, bizim de gençliğe olan umudumuzu tazeledi" dedi. Sabancı Topluluğu olarak, her zaman bu ülkenin en büyük güvencesini gençler olarak gördüklerini açıklayan Sabancı, "Gençlerin mücadeleci ruhundan, teknolojiye, dijitalleşmeye ve değişime açık olmalarından aldığımız ilhamla dönüşüm vizyonumuzu "Yeni Neslin Sabancı'sı" olarak tanımladık. Covid-19'u birlikte yendikten sonra, genç Sabancılı'lar sahip olduğunuz donanımla, bilimin ışığında emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Geleceği de başarı ile yöneteceğinden hiç kuşkum yok" diye vurguladı.

Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Ailesi adına herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Güler Sabancı, çalışanlarına aileleriyle birlikte, huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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