Sabancı Holding Ceo'su Mehmet Göçmen: "YERLİ Üretim Ve Verimlilik İle Büyüyoruz"

Ana ortaklığa ait konsolide özkaynak ise daha da güçlenerek 28 milyar 781 milyon TL seviyesine ulaştı.

Sabancı Holding'in kombine satışları, 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 62 milyar TL'yi aştı. Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı ise, 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 3 milyar 401 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding yılın ilk dokuz ayındaki faaliyet karını ise yüzde 18 artırarak 7 milyar 856 milyon TL'ye çıkardı. Sabancı Holding'in toplam varlıkları 444 milyar 9 milyon TL'ye ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise, 28 milyar 781 milyon TL oldu.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Son üç ay ülke olarak, karşılaştığımız zorluklar bir taraftan tüm ekonomi paydaşları açısından olumsuz koşullar yaratırken; diğer taraftan da geçmişte olduğu gibi yapısal sıkıntılarımıza yönelik kalıcı çözümler üretmemiz açısından fırsatlar yaratmaktadır. Sürdürülebilir büyüme ancak bu dönemden çıkarılacak derslerle mümkün olacaktır. Türkiye kaliteli iş gücü, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içinde yer almasıyla, yatımcıları cezbetme potansiyeli yüksek bir ülke. Öngörülebilir ve düşük enflasyon artan sürdürülebilir büyümede anahtar olacaktır. Üretimi yeniden kaldıraç olarak kullanarak, özellikle katma değeri yüksek üretime ağırlık vererek kalıcı büyüme zemininin tekrar yakalanabileceğine inanıyoruz.Biz de temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir Topluluk olarak, üzerimize düşeni yerine getirmek için yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz. Mevcut işlerimizi bu anlayışla yönetiyor ve sorumluluklarımızın bilinciyle ekonomimize daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz. Bugün açıkladığımız başarılı sonuçlarımız da doğru yolda olduğumuzun en güçlü göstergesidir. Katma değeri yüksek, verimli, yerli üretimle ve kaliteli hizmet anlayışı ile büyümeye devam ettik. 2018'in son döneminde de ülkemizin ekonomik gelişimine katkıda bulunma sorumluluğumuzla, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."