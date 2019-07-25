Şabak;"Paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız"

Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarının aktaran Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Fatih Şabak,paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurun yaşayacaklarını söyledi.

Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Fatih Şabak, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Kızılayı'nın 151 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksiniz ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzattığını belirten Şabak, "Kızılay, 2007 yılından bu yana Kızılay Kurban Modeli ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırıyor. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız" dedi.

Kızılayın bu yılki sloganının "Kurban'ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" olduğunu dile getiren Şabak, "Vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA