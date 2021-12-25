Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı - Haberler
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Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı

Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil kıyısında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, domuz ve inek ölüsünün kıyıya vurduğunu fark etti. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, hayvanların neden öldüğünü araştıracak.

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Samandağ ilçesinde bulunan sahile inek ve domuz ölüsü vurdu. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahiline inek ve domuz ölüsü vurması şaşkınlığa yol açtı.

NEDEN ÖLDÜKLERİ ARAŞTIRILACAK

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri belediyenin veterinerlerine götürecek. Veterinerler de hayvanların neden öldüğünü tespit edecek.

Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı

Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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