Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar gördü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı

Samandağ ilçesinde bulunan sahile inek ve domuz ölüsü vurdu. Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahiline inek ve domuz ölüsü vurması şaşkınlığa yol açtı.

NEDEN ÖLDÜKLERİ ARAŞTIRILACAK

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanlardan aldıkları numuneleri belediyenin veterinerlerine götürecek. Veterinerler de hayvanların neden öldüğünü tespit edecek.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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