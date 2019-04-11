Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey Sağlık İçin Oruç Tutuyor

Başarıya giden yolda, ünlü isimlerin nasıl bir günlük rutin izledikleri merak ediliyor. O isimlerden biri olan Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, günlük rutinini açıkladı. Dorsey'e göre günler fazla yemek odaklı geçtiği için Cuma'dan Pazar akşamına kadar oruç tutuyor. İşte Jack Dorsey'in açıklaması…

'HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİ HİSSEDİYORUM'

Amerikalı yazılım mimarı ve iş adamı olan Dorsey, genellikle Twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan Square'un kurucusu olarak bilinir. 42 yaşındaki yazılım mimarı, bir sağlık programında işine odaklanabilmek için uyguladıkları yöntemleri paylaştı. Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" dedi.

Jack Dorsey

SABAHLARI KAHVALTI YAPMIYOR

Akşam saatlerinde yaklaşık bir saat meditasyon yaptığını ve bunu 20 yıl boyunca sürdürdüğünü belirten Dorsey, sabahları kahvaltı etmeden, 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor. Yürürken düşünme fırsatı olduğunu ve daha fazla podcast dinleme şansı elde ettiğini söyleyerek, "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" ifadelerine yer verdi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR ORUÇ TUTUYOR

Ünlü CEO, gün içinde hiç yemek yemeden, ilk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Menüde ise balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası bulunuyor. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor. Cuma akşamı yemek yemiyor. Ona göre günler fazla yemek odaklı geçtiği için Cuma'dan Pazar akşamına kadar oruç tutuyor.

Dorsey, "İlk yaptığımda, sanırım 3. günüydü, halüsinasyon görüyormuş gibi hissettim. Garip bir histi. Ama sonraki yapışlarımda günlerimizin ne kadar yemek odaklı geçtiğini fark ettim. Ne kadar uzun oruç tutarsam zaman o kadar yavaşlıyor." dedi.

KIZILÖTESİ MASA LAMBASI KULLANIYOR

Oruç tutmanın ve meditasyon yapmanın işine odaklanmasında önemli bir yeri olduğunu düşünen başarılı iş adamının diğer rahatlama yöntemleri arasında ise, 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlanmış saunada kalıp, ardından 3 dakika 2 derece suyla dolu banyoya girmek yer alıyor. Kızılötesi ışınların stresi ve acıyı azalttığına, kişiyi daha iyi hissettirdiğine inanan Dorsey, çalışma masasında kızılötesi bir masa lambası bulunduruyor.