Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak

Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre'de yapılarak Çankırı'ya getirilen, halk arasında "Çan Saati" olarak adlandırılan ve uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat kulesinin yeniden zamanı göstermesi için çalışma yürütülüyor.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde saati İsviçre'de yapılarak Çankırı'ya getirilen, halk arasında "Çan Saati" olarak adlandırılan ve uzun zamandır atıl vaziyette bulunan saat kulesinin yeniden zamanı göstermesi için çalışma yürütülüyor.

Alibey Mahallesi'nde bulunan ve 15 metre yüksekliğe sahip saat kulesi, Çankırı Belediyesi tarafından Uzunyol İkinci Etap Cephe İyileştirme Projesi kapsamında restore edilecek.

Kurşun kubbeye sahip, kare planlı, dikdörtgen gövdeli, 2 tokmaklı 16 kilogram ağırlığındaki çana sahip saat kulesi, bir platform üzerine oturtulmuş.

İçinde ahşap merdiven yer alan saat kulesinin üzerinde balkon ve dört yüzünde de yuvarlak saat kadranı bulunuyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, göreve geldikleri günden beri tarihi değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla Çankırı'nın yeni bir çehreye bürüneceğini belirten Esen, "Uzunyol İkinci Etap'ta cephe iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda 3 milyon lira hibe, 3 milyon lira da kendi bütçemizden çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında saati İsviçre'de yapılarak 2. Abdülhamid tarafından Çankırı'ya gönderilen kulenin de yenileneceğini anlatan Esen, "Halk arasında da 'Çan Saati' diye bilinen tarihi değerimize, Çankırı'nın büyük bir sembolü olmuş dokuya değindik. Uzun zamandan beri üzerinde durulmamış, atıl vaziyetteydi. Biz bu ata yadigarımızın restorasyonuna başladık." şeklinde konuştu.

Saat kulesini çocukluğundan beri bildiğini, her yarım saat ve saat başında kuleden gelen sesi duyduğunu dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"Anıtlar Yüksek Kurulunun onayıyla yapıyoruz tabii bunları. Bildiğim kadarıyla burası üçüncü yeri. Daha önceleri farklı yerdeymiş. Şu anda saat kulesinin bulunduğu yerleşim alanlarında Cumhuriyet döneminden kalma binalar da var. Çocukluğumuzda biz bu çan sesini duyardık. Çankırı'daki herkesin bir özlemidir bu. Biz de tarihi değerimizin o eski günleri hatırlatması ve bu dokuya sahip çıkılması açısından tekrar restorasyonuna başladık."

Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak
Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak
Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak
Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İbrahim Selim Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saati İsviçre'den getirilen Çankırı'daki tarihi saat kulesinde zaman yeniden akmaya başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:11:15. #1.16#

title