Saat krizinde Demet Akalın'dan Berkay'a ilginç çıkış: Hanımını sustur!

21.10.2019 10:58

Demet Akalın, Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka saat hediye etmişti. Özlem Ada Şahin ise saatin kendisine büyük geldiğini söyleyerek değiştirmek istedi. Mağaza yetkililerinden durumu öğrenen Akalın, Instagram hesabından Özlem Ada Şahin'e veryansın etti. Büyüyen saat krizine Berkay'ın da dahil olmasından sonra Akalın'dan ilginç bir çıkış geldi.

"HANIMINI SUSTUR"

Berkay eşiyle sosyal medya üzerinden polemiğe giren Akalın'a "Demet bizim ablamız ama hediyesinin peşine düşmemesi, eşimi de polemiğe karıştırmaması lazımdı" dedi. Akalın ise Berkay'ın sözlerine sert çıktı. Akalın "Berkay hanımını sustur. Bir kadın adamı vezir de eder, rezil de" dedi.

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markanın saatini almıştı. Özlem Ada Şahin'in saati satıp, yenisini almak üzere mağazaya verdiği konuşuluyordu. Durumdan haberdar olan Akalın sert çıkmıştı. Özlem Ada Şahin ile Demet Akalın, sosyal medya üzerinden atışmıştı.

"İZİN İSTEDİM"

Özlem Ada Şahin, "Saati değiştirmek istedim, satmak değil. Demet Abla'yı aradım, sordum, izin istedim" diye açıklama yapmıştı. Ünlü şarkıcı, "Özlem seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin!" karşılığını vermişti.