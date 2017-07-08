Saadet Partisinden 'Votaş' Açıklaması

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından bu hafta altıncısı düzenlenen 'Gündemimiz Van' konulu basın toplantısında, satılması gündemde olan Van Organize Tarım İşletmeleri (VOTAŞ) ele alındı.



Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, VOTAŞ'ın ketin tarım ve hayvancılık alanındaki en büyük yatırımı olduğunu söyledi. İlhan, "Van Ticaret Borsasınca 2005 yılı Aralık ayında hazineden satın alınan 9,5 milyon metrekare arazi üzerine 30 ortakla kurulan VOTAŞ; alanında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin en büyük yatırımıdır. VOTAŞ, 15 bin metrekare kapalı alanıyla modern sağmal tesisleri, doğumhanesi, genç hayvan üniteleri bulunan bin baş damızlık süt sığır işletmesi ile hayvancılıkta, bunun yanı sıra 4 milyon sulama kapasiteli pivot center sulama sistemiyle 3 kilometre anayol kenarında damla sulama sistemiyle sulanan 11 bin adet meyve ağacıyla Van ve bölge için kıymeti paha biçilemeyecek bir işletmedir" dedi.



2016 yılında VOTAŞ'ın Büyükşehir Belediyesine devredildiğini ifade eden Başkan İlhan, "2016 yılında bu yatırımın sermayesinin güçlendirilmesi ve daha da büyütülmesi adına ortakları tarafında Van halkına mal edilerek büyük ve güçlü bir işletme haline getirilmesi için Van Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Van Büyükşehir Belediyesi bu amaç doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmiş, fakat kayyum atamasından sonra bir anda VOTAŞ satışa çıkarılmıştır" şeklinde konuştu.



Konuya ilişkin Van Valisine çağrıda bulunan İlhan, şunları kaydetti:



"Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak; Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Valimize, VOTAŞ konusunda çağrıda bulunuyoruz. VOTAŞ için Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sermayesinin güçlendirilmesi ve halka mal edilmesi konusunda acil olarak bir toplantı yapılmalıdır. VOTAŞ ilimizin istihdamına katkı sağlayan bir yapıya kavuşturulmalı ve Konya'daki Torku modeli gibi örnek bir firma haline getirilmelidir." - VAN