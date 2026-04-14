Haberler

Tartıştığını eşini başından silahla vurup öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir tartışma sonucu Mevlüt K., eşi Fatma K.'yı başından tabancayla vurup kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kadının cesedi morga kaldırıldı, jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

Kahramanmaraş'ta eşiyle tartışan Mevlüt K., karısı Fatma K.'yi başından tabancayla vurarak öldürüp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dönüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Mevlüt K., 32 yaşındaki eşi Fatma K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mevlüt K., tabancayla karısını başından vurup kaçtı. Komşularının silah sesini duyması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fatma K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kaçan Mevlüt K.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

