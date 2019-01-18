Saadet Partisi'nin Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayı Alican Karadoğan Kimdir?

SP'nin Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı Alican Karadoğan oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Karakoçan Belediye Başkan adayı olan Alican Karadoğan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ALİCAN KARADOĞAN KİMDİR?

Alican Karadoğan, 1972 yılında Karakoçan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karakoçan'da tamamlayan Alican Karadoğan, yüksek öğrenimini Erciyes Üniversitesi'nde tamamladı. Ticaret hayatına 1994 yılında giyim sektörü ve sonrasında da inşaat, besicilik ve otelcilik hizmetleri ile devam eden Karadoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır. Alican Karadoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Elazığ, Karakoçan Belediye Başkan Adayı oldu.