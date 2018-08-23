Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatında Bayramlaşma

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığında bayramlaşma töreni yapıldı.

İzmir il binasındaki bayramlaşma törenine partililerin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç da katıldı.

Bayramlaşmanın ardından konuşan Kılıç, ABD ile yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncirlik üssü kapatılsın

Kılıç, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasını istediği hatırlatarak, "İki bakanımıza yaptırım uygulanması kararıyla başlayan ABD ile Türkiye arasındaki gerginlik, doların yükselişiyle zirveye tırmandı. ABD aklı sıra Türkiye'ye 'yaptırım' uygulamayıp dolar üzerinden savaş açıyordu. Bizim asla unutmamamız gereken gerçek, ABD'nin dostları olmadığı sadece menfaatleri olduğudur. Onlar, stratejik müttefik ilan ettiği ülkeleri sadece kullanmaya çalışır. Bu nedenle ABD'ye 'kadim dost', 'stratejik müttefik', 'ABD'li dostlarımız' diyen ülkeler yanılmaktadır, darbe almaktan kurtulamaz." dedi.

ABD'nin yaptırım ve tehditlerine karşı taviz verilmeden aynı kararlılığın devam ettirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, "ABD'nin yaptırımlarına şu andaki kararlılıkla aynı şekilde karşılık verilmelidir. Somut adımlar atılmalıdır. ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin içinde Türkiye'nin elindeki en büyük kozlardan birisi İncirlik Üssü'dür. Bu üs kapatılmalıdır." şeklinde konuştu.