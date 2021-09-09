Saadet Partili Karaduman: "Zorunlu PCR testi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır"
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Saadet Partili Karaduman: "Zorunlu PCR testi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır"

Saadet Partili Karaduman: 'Zorunlu PCR testi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, zorunlu PCR testinin, haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğunu, bunun birçok alanda kaosa sebep olduğunu iddia etti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, zorunlu PCR testinin, haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğunu, bunun birçok alanda kaosa sebep olduğunu iddia etti.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2021-2022 eğitim öğretim yılının uzun bir aradan sonra başladığını belirterek, son bir yılda özellikle eğitim alanında çok ciddi kayıplar verildiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Semptom göstermeyenlerin PCR testi yaptırmasına gerek yoktur" açıklaması yaptığını hatırlatan Karaduman, "Bugün ne yazık ki bu sözü söyleyenlerin milyonlarca sağlıklı insanı haftada 2 ya da 3 defa PCR testine zorunlu tuttuklarının da büyük bir çarpıklık olarak ortada durduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Zorunlu PCR testinin, haksız ve hukuksuz bir uygulama olduğunu savunan Karaduman, "Bu uygulama eğitimden ulaşıma birçok alanda büyük bir kaosa sebebiyet doğurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Karaduman, zorunlu PCR testi uygulamasının bir an önce sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Tarımın, Türkiye için hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Karaduman, tarımda dışa bağımlı olmanın Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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Saadet Partili Karaduman: "Zorunlu PCR testi haksız ve hukuksuz bir uygulamadır" - Haberler
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