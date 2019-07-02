S-400 açıklamaları: Türkiye'nin ekonomik sorunları çözülmüş mü oldu?

Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan sorunların başında S-400 konusu geliyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığını söylediği ve temmuz ayı içerisinde teslimatının yapılacağı duyurulan Rus S-400 hava savunma sistemleri önemli bir sorun olmaya devam ediyor(du).

Özellikle sistemin alınması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı ve bu konuda adımlar attığının kamuoyu ile paylaşılması piyasalarda da önemli tedirginliğe yol açıyordu. ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hitaben yazdığı ve eş zamanlı olarak da kamuoyu ile paylaştığı mektupta "Amerikan Kongresi'nde iki partinin de Türkiye'nin S-400 alması durumunda Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını uygulamak konusunda güçlü bir kararlılığı var" denilerek ABD'nin bu konudaki "kararlılığı" vurgulanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle