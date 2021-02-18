Rüzgarda sürüklenen cips standını yakalamak için peşinden koşanların görüntüleri gülümsetti
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Rüzgarda sürüklenen cips standını yakalamak için peşinden koşanların görüntüleri gülümsetti

18.02.2021 16:56 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:01

Antalya'da bir marketin tekerli cips standı rüzgar nedeniyle sürüklendi. Standın arkasından koşan kişilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri gülümsetti.

Antalya dün etkili olan bu gün de hafif şekilde etkisini sürdüren rüzgar ilginç kamera görüntülerini de beraberinde getirdi. Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde bir marketin önündeki 4 tekerli cips standı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak sürüklenmeye başladı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Marketin önünden geçen stant yaklaşık 10 metre sürüklenerek binanın köşesinden gözlerden kayboldu. Standın hareket ettiğini gören iki kız ise marketten çıkarak standın arkasından koşmaya başladı. İki kız yola çıkmadan yakaladıkları standı sürükleyerek yerine güçlükle getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rüzgarda sürüklenen cips standını yakalamak için peşinden koşanların görüntüleri gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

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