Rüzgarda sürüklenen cips standını yakalamak için peşinden koşanların görüntüleri gülümsetti

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Antalya dün etkili olan bu gün de hafif şekilde etkisini sürdüren rüzgar ilginç kamera görüntülerini de beraberinde getirdi. Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde bir marketin önündeki 4 tekerli cips standı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak sürüklenmeye başladı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Marketin önünden geçen stant yaklaşık 10 metre sürüklenerek binanın köşesinden gözlerden kayboldu. Standın hareket ettiğini gören iki kız ise marketten çıkarak standın arkasından koşmaya başladı. İki kız yola çıkmadan yakaladıkları standı sürükleyerek yerine güçlükle getirdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR