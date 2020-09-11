Rüyada zeytin görmek | Rüyada siyah zeytin, yeşil zeytin görmek ne anlama gelir? Rüyada zeytin ağacı görmek, zeytin yemek Rüyada zeytin görmenin tabiri çok merak ediliyor. Zeytin Kur'an-ı Kerim'de geçen bir meyvedir. Genellikle hayırlı olarak yorumlanır. Peki rüyada zeytin görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah zeygin görmek, rüyada yeşil zeytin görmek, rüyada zeytin ağacı görmek nedir?

Rüyada zeytin görmek görülen durumlara göre farklı şekillerde yorumlanır. Örneğin rüyada normal zeytin görmek hayırlara yorulurken, olmamış zeytin görmek hayırlara yorulmaz. Peki rüyada zeytin görmek neye işarettir? Siyah zeytin ve yeşil zeytin görmenin tabirleri nedir tüm rüya tabirlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

RÜYADA ZEYTİN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabiri kitaplarında geçen bilgilere göre rüyada zeytin görmek genellikle hayırlı olarak tabir edilir. Rüyada zeytin görmek alın teriyle kazanılacak olan helal paraya işarettir. Buna ek olarak siyah zeytin görmek normal bir bütçeyi işaret ederken yeşil zeytin görmek zenginlik ve bolluk olarak tabir edilir. Rüya sahibi için büyük gelişmeleri müjdeleyen rüyada zeytin görmek, bazen ahlaklı bir hanıma bazen de makamı yüksek bir evlada işaret etmektedir.

RÜYADA SİYAH ZEYTİN GÖRMEK NEDİR?

Rüyada görülen zeytin rengine göre farklı tabir edilmektedir. Rüyada görülebilen siyah ve yeşil renkli zeytinden siyah renkli olanı olgunluk manasına gelmektedir. Yani rüyada siyah zeytin görmek rüya sahibinin olgunluk döneminin başlayacağına işaret etmektedir. Rüyada siyah zeytin kişinin ilim öğreneceğine ve hidayete erişeceğine işarettir. Ayrıca bazı tabircilere göre rüyada siyah zeytin görmek normal bir bütçeyi işaret etmektedir. Bunun yanı sıra yeşil zeytin görmek zenginlik ve bolluk olarak tabir ediliyor. Bazı tabircilere göre ise rüyada siyah renkli zeytin görmek ölüme ve mateme işaret etmektedir.

RÜYADA YEŞİL ZEYTİN GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada yeşil zeytin görmek ise aşk olarak tabir edilir. Aşkın yanı sıra yeşil zeytin zenginlik ve servet anlamlarına da gelmektedir. Rüyada yeşil zeytin gören rüya sahibi eğer yalnızsa, aradığı aşka kavuşur demektir. Bekar ise evleneceği manasına gelir. Eğer rüyayı gören evli bir bireyse aile içerisinde saadet, huzur olacağı anlamını taşımaktadır. Başka tabircilere göre rüyada yeşil zeytin görmek evlat sahibi olmak, borçları ödemek ve hastalıklardan kurtulmak şeklinde de tabir edilmektedir.

Ek olarak bazı tabircilere göre rüyada yeşil zeytin görmek zenginlik ve bolluk olarak tanımlanır. Buna ek olarak rüyada siyah zeytin görmek ise normal bir bütçeyi işaret etmektedir.

Rüyada zeytin görmek

RÜYADA ZEYTİN AĞACI GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Zeytin ağacı eski zamanlardan bu yana kutsal olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan rüyada zeytin ağacı görmek manevi manalar taşımaktadır. Bir kimse rüyasında aydınlık ve ferahlatıcı bir yerde zeytin ağacı görmüşse bu rüya manevi kurtuluş anlamına gelmektedir. Bu rüyayı görenin günahlarının affedilmesi olarak tabir edilir. Ayrıca rüya kötü alışkanlıkları terk etmek manasına da gelmektedir. Kişinin sağlığına kavuşmasına, güçlü bir birey haline gelmesine işaret etmektedir.

Buna ek olarak rüyada zeytin ağacı kesmek genellikle hayırsız olarak yorumlanır. Bu rüya kişinin düştüğü yanlışları temsil etmektedir. Haliyle zeytin ağacı kesme rüyasu, rüya sahibinin yanlışlarından dönmesi için yapılan bir uyarı niteliğini taşımaktadır.

RÜYADA ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada zeytin çekirdeği görmek rüya sahibinin büyük kazançlar getirecek bir işe adım atacağına işaret etmektedir. Bu rüyayı gören sevdiği kişilerle beraber atacağı adımlar sayesinde çok huzurlu ve mutlu bir aile kuracağına, yaptığı hataları çok kısa bir sürede telafi edeceğine yorumlanır. Rüyada zeytin çekirdeği görmek yakın zamanda gelecek olan fırsatı değerlendirmeye yorulur.

Ek olarak rüyada zeytin çekirdeği yutmak da çok hayırlı yorumlanmaktadır. Rüyada zeytin çekirdeği yutmak, bol bol dua almaya, zor süreçleri geride bırakmaya, güzel günler görmeye, hayırlı bir yla girmeye ve sağlık problemlerinden kurtuluşa işaret etmektedir.

RÜYADA ZEYTİN YEMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüya tabiri alimlerine göre rüyada zeytin yemek kısmet anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin hayallerinin gerçekleşeceğine ve çok mutlu olacağına işaret eder. Rüyada zeytin yemek bir başka görüşe göre yeni bir ev, mal ve mülk sahibi olmaya yorulur.

Kendi rüyasında zeytin yemekte olduğunu gören kişiler, yaşamlarında yeni bir devreye başlarlar. Başlayan bu yeni dönem o güne kadar rastlanılmamış bolluk içerir. Rüyasında zeytin yediğini gören kişi aileleriyle birlikte zengin ve huzur dolu bir yaşama sahip olacaklar demektir.

RÜYADA ZEYTİN DALI GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Rüyada zeytin dalı görmek tabircilere göre rüya sahibinin uzun zamandır küs olduğu birisiyle barışmasına, yaşanmış olan dargınlıkların son bulmasına işaret etmektedir. Bu rüya ayrıca sağlıklı bir hayata, neşe ve sevince de işaret eder. Bunun yanı sıra rüyada zeytin dalı görmek yenilik olarak da tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi eğer çocuksuz birisi ise bu rüya onun adına kârlı işlere girişmeye, yeteneğiyle ün kazanmasına delalet etmektedir.

RÜYADA OLMAMIŞ ZEYTİN GÖRMEK

Rüyada zeytin genelde hayırlı yorumlanır fakat olmamış zeytin görmek hayırsız olarak tabir edilir. Yani kısacası rüyada henüz tam yetişmemiş zeytin görmek hayırlara yorulmaz. Rüyasından henüz olmamış zeytin gören kişinin eli darlığa düşer, rızkı azalır, onu çok dertlendirecek olaylar yaşar ve zorluklarla karşılaşır.

RÜYADA ZEYTİN AĞACINI KESMEK NEDİR?

Rüyada zeytin ağacının altında oturmak kişinin varlığıyla ilgili olarak yorumlanır. Rüya sahibi böyle bir rüya görürse bu varlığını dinen yok sayacak demektir.