Rüyada yeşil yılan görmek nasıl yorumlanır?
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Rüyada yeşil yılan görmek nasıl yorumlanır?

08.12.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:22
Rüyada yeşil yılan görmek nasıl yorumlanır?

Rüyada yılan görmek kişiyi her zaman rahatsız eder ve yorumları da genellikle olumsuz olur. Rüyada yılan görmek görülen yılana göre farklı yorumlanır. Yeşil yılan nadir görülen fakat kişiyi rahatsız eden bir rüyadır. Peki rüyada yeşil yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yeşil yılan görmek insanı rahatsız etmektedir. Yılan her zaman sinsiliği, düşmanları temsil eden bir hayvandır ve rüyada da aynı şekilde kişinin karşısına çıkar. Rüyada yılan görmek zaten kişiye endişe vermektedir, farklı bir yılan olan yeşil yılan da kişide merak uyandırır. Peki rüyada yeşil yılan görmek ne anlama gelir?

RÜYADA YEŞİL YILAN GÖRMEK

Rüyada yılan görmek her zaman bir düşman olarak yorumlanır. Yılan hayvanı zaten sinsi olmasıyla bilinir ve düşman tasvir edileceği zaman yılan sembol olarak alınır. Rüyada görülen yılan da sinsi bir düşmanı temsil etmektedir. Rüyada yeşil yılan görmek ise kişinin bir düşmanı olduğuna yorulur. Bu düşman art niyetli ve sinsidir. Yeşil yılan olarak görülen düşmanın kişiye zarar vereceği, bu düşmanın art niyetli ve takva sahibi olduğu söylenir. Bu kişiyle rüya sahibinin arasında bir husumet meydana gelecektir.

Kirmani'ye göre yeşil yılan din düşmanlığı anlamına da gelmektedir. Bu yoruma göre rüyasında yeşil yılan gören bir kişi dinden uzaklaşmış olabilir. Bu durumdan derhal kurtulması ve dinine dönmesi beklenir. Ayrıca bu dinden uzaklaşan kişi, rüya sahibinin hayatında olan bir kişi, bir düşman da olabilir. Bu kişiden uzaklaşmanın hayırlı olacağı söylenir.

Rüyada yeşil yılan görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA YEŞİL YILAN ÖLDÜRMEK

Rüyasında yeşil yılan gören bir kişinin bu yılanı öldürmesi hayırlı olarak yorumlanır. Rüyasında düşman olarak karşısına çıkan yeşil yılandan kurtulan bir kişinin ona zarar verecek düşmandan da kurtulacağı söylenir. Rüyada yılan öldürmek getireceği olumsuzluklardan ve eğer varsa düşmandan kurtulmak anlamına gelir.

RÜYADA YEŞİL YILANLA KONUŞMAK

Rüyasında yeşil yılanla konuşan, onunla anlaşmaya çalışan kişinin hayatındaki düşmanlıklardan ve husumetlerden konuşarak kurtulabileceği söylenir. Rüyasında yılanla anlaşabilen bu kişi gerçek hayatında da düşmandan kurtulacak ya da arasındaki husumeti tatlıya bağlayacaktır.

RÜYADA YEŞİL YILAN ZEHRİ GÖRMEK

Rüyada yeşil yılan zehri görmek, düşmanlık ve görülecek zarara delalet eder. Rüyasında yılanın yeşil zehrine maruz kalan bir kişi, bir düşmanın kötü laflarına, zararına mazur kalacaktır. Rüyayı gören kişi etrafındaki art niyetli, sinsi ve düşman görünen bu kişiyi hayatından çıkarmadığı takdirde zarar görecektir.Rüyada yeşil yılanın sokması ya zehrini atması rüyayı gören kişinin bir dostundan ya da hayatında dost gibi görünen bir düşmandan yana hayal kırıklığı yaşayacağını ifade eder. Bu kişinin ona zarar vereceği ya da onu eylemleriyle hayal kırıklığına uğratacağı söylenir.

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