Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek, beslemek, timsah saldırması görmek nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek, beslemek, timsah saldırması görmek nedir?

Rüyada timsah görmek farklı durumlara göre çeşitli şekilde yorumlanmıştır. Timsah tehlikeli bir canlı olduğu için rüyada görüldüğünde rüya sahibi korkabilir. Peki rüyada timsah görmek, timsah beslemek, timsah avlamak, timsah saldırısına uğramak ne anlama gelir detayları haberimizde paylaşalım...

Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek, beslemek, timsah saldırması görmek nedir?
14.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:44

Rüyada timsah görmek çok farklı şekillerde tabir edilmiştir. Genellikle hayırlı olarak yorumlanmamıştır. Rüyada timsah görmek, timsah beslemek, timsah saldırısı görmek, denizde timsah görmek neye işaret eder?

RÜYADA TİMSAH GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada timsah görmek çok farklı şekillerde yorumlanır. Rüya tabircilerine göre rüyada timsah görmek, alçak birine, dost görünen düşman bir kişiye, rakibe ve hile ile kazanç elde eden kimseye işaret eder. Aynı şekilde alçak ve hakir düşmana, hain hırsıza ve zalim tüccara da delalet eder. Rüya sahibinin rüyasında timsahı yendiğini görmesi rakiplerine karşı kazanacağı başarıya işaret etmektedir.

Genel anlamda rüyada timsah görmek rüya sahibinin düşmanlarının çoğalacağına ve kendisine bu düşmanlarından çok büyük zararlar geleceğine delalet etmektedir. Bu şekilde rivayet edilmiştir.

DİYANET'E GÖRE RÜYADA TİMSAH GÖRMEK

Bazı kaynaklara ve Diyanet'in rüya tabirine göre rüyada timsah görmek, sert ve aksi bir kişi ile tartışmaya ve tartışma sonrasında mahkemelik olunacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TİMSAH YAKALAMAK NEYE İŞARETTİR?

Önceden de dediğimiz gibi rüyada timsah görmek kişinin kalp gözünün açılacağına işaret eder. Rüyada timsah gören kişinin hayata karşı bilge şekilde bakacağına, zorlukların üstesinden geleceğine delalet etmektedir.

Rüyada timsah yakalamak ise çeşitli şekilde tabir edilir. Rüyada timsah yakalamanın 4 farklı görüşü vardır.

Birincisi; kişinin bilgin birisi, bilge birisi olacağına işaret eder.

İkincisi; Rüya sahibinin yakın bir zamanda hayırsız bir insanla gönül bağı kuracağına delalet eder.

Üçüncüsü; Rüya sahibinin hastalığını yeneceğine işaret eder.

Dördüncüsü; Rüya sahibinin miras kavgasına düşüleceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA TİMSAHI SUDAN KARAYA ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK

Bazı tabircilere göre rüyada timsahı sudan karaya çektiğini gören kişi, düşmanına ve kimin borcu varsa o kişiye karşı galip gelerek istediğini alacağına işaret eder.

RÜYADA TİMSAH ÖLDÜRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüya sahibinin rüyada timsah öldürdüğünü görmesi o kişinin sıkıntılarının çözüleceğine ve düşmanlarına karşı zafer kazanacağına yorumlanır. Yani rüyada timsah öldürmek hayırlı olarak yorumlanmıştır.

Rüyada timsah öldürenin mal kazancının 10 kat artacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada timsah öldürmek hayırlara kapı açmaktadır.

Rüyada timsah öldürmeye çalıştığı görmek ama timsahın bir türlü ölmediğini görmek ise manevi bir boşluğa düşmeye işaret edilir. Bu durum inancının çok zayıfladığına işaret edilir.

RÜYADA TİMSAH DERİSİ GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada timsah derisi görmek oldukça hayırlı bir rüyadır. Rüyada timsah derisi görmek bol kazanca ve bol rızka yorumlanır. Rüyada timsah derisinden yapılmış bir çanta ve aksesuar görmek de aynı şekilde tabir edilir.

RÜYADA TİMSAH BESLEMEK NE İLE TABİR EDİLİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada timsah beslemek, rüya sahibinin çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayacağı anlamına gelmektedir. Başka bir tabire göre rüyada timsah beslemek rüya sahibinin duygusal birisi olduğuna işaret etmektedir.

Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek, beslemek, timsah saldırması görmek nedir?

RÜYADA TİMSAH SALDIRISINA UĞRAMAK

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada timsah saldırısına uğramak rüya sahibinin farkındalık sahibi olmasına, bilincinin, ufkunun, gönül gözünün açılmasına işaret etmektedir.

RÜYADA YEŞİL TİMSAH GÖRMEK

Rüya tabirlerine göre rüyada yeşil timsah görmek, kişinin aile bireyleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayacağına ve bu sorunların üstesinden geleceğine işaret eder. Kendisine acı verecek olaylarla karşılaşacağına da işaret edilmektedir.

RÜYADA TİMSAHTAN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada timsahtan korkmak farklı şekilde yorumlanır. Rüyada timsahtan korktuğunu gören kişinin, bazı zorluklar ve sıkıntılar karşısında yaptığı hamlelerin değiştirmesi gerektiği manasına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişinin aynı zamanda duygusal zekasının çok güçlü olduğu şekilde yorumlanır.

RÜYADA TİMSAH YAVRUSU GÖRMEK

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada timsah yavrusu görmek, fazla önemli olmayan fakat az da olsa ağrı veren hastalıkların başlayacağı anlamına gelir.

RÜYADA TİMSAH ETİ YEMEK NE İLE YORUMLANIR?

Rüya tabircilerine göre rüyada timsah eti görmek, rüya sahibinin psikolojik sıkıntılardan kurtulmasına ve yeniden yaşama sevinci kazanması için adım atması gerektiğine delalet etmektedir.

RÜYADA TİMSAH SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüya tabiri: Rüyada timsah sürüsü gören kişinin büyük işlere gireceğine fakat bu işlerden fazla kazançlı çıkamayacağına işaret eder. Rüyada timsah sürüsü görmek, rüya sahibinin zor dönemlere gireceğine, hayatının tehlike içerisinde olacağına işaret eder.

İlgili Haberler

Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada kaplumbağa tabiri nedir?
Rüyada kaplumbağa görmek ne anlama gelir? Rüyada kaplumbağa tabiri nedir?
Rüyada bal görmek ne anlama gelir? Rüyada bal yemek, bal görmek, bal kavanozu görmek
Rüyada bal görmek ne anlama gelir? Rüyada bal yemek, bal görmek, bal kavanozu görmek
Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?
Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak, mezara girmek, kabir görmek, mezar taşı görmek nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi Güncel
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi 3. Sayfa
Bu nasıl baba! Çocukları uyurken evini ateşe verdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi
Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Ozan Güven Ebru Polat Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Okan Buruk Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Antalya
Şu an buradasınız: Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek, beslemek, timsah saldırması görmek nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:44:59. #1.15#
title