Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah öldürmek, beslemek, timsah saldırması görmek nedir? Rüyada timsah görmek farklı durumlara göre çeşitli şekilde yorumlanmıştır. Timsah tehlikeli bir canlı olduğu için rüyada görüldüğünde rüya sahibi korkabilir. Peki rüyada timsah görmek, timsah beslemek, timsah avlamak, timsah saldırısına uğramak ne anlama gelir detayları haberimizde paylaşalım...

Rüyada timsah görmek çok farklı şekillerde tabir edilmiştir. Genellikle hayırlı olarak yorumlanmamıştır. Rüyada timsah görmek, timsah beslemek, timsah saldırısı görmek, denizde timsah görmek neye işaret eder?

RÜYADA TİMSAH GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada timsah görmek çok farklı şekillerde yorumlanır. Rüya tabircilerine göre rüyada timsah görmek, alçak birine, dost görünen düşman bir kişiye, rakibe ve hile ile kazanç elde eden kimseye işaret eder. Aynı şekilde alçak ve hakir düşmana, hain hırsıza ve zalim tüccara da delalet eder. Rüya sahibinin rüyasında timsahı yendiğini görmesi rakiplerine karşı kazanacağı başarıya işaret etmektedir.

Genel anlamda rüyada timsah görmek rüya sahibinin düşmanlarının çoğalacağına ve kendisine bu düşmanlarından çok büyük zararlar geleceğine delalet etmektedir. Bu şekilde rivayet edilmiştir.

DİYANET'E GÖRE RÜYADA TİMSAH GÖRMEK

Bazı kaynaklara ve Diyanet'in rüya tabirine göre rüyada timsah görmek, sert ve aksi bir kişi ile tartışmaya ve tartışma sonrasında mahkemelik olunacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TİMSAH YAKALAMAK NEYE İŞARETTİR?

Önceden de dediğimiz gibi rüyada timsah görmek kişinin kalp gözünün açılacağına işaret eder. Rüyada timsah gören kişinin hayata karşı bilge şekilde bakacağına, zorlukların üstesinden geleceğine delalet etmektedir.

Rüyada timsah yakalamak ise çeşitli şekilde tabir edilir. Rüyada timsah yakalamanın 4 farklı görüşü vardır.

Birincisi; kişinin bilgin birisi, bilge birisi olacağına işaret eder.

İkincisi; Rüya sahibinin yakın bir zamanda hayırsız bir insanla gönül bağı kuracağına delalet eder.

Üçüncüsü; Rüya sahibinin hastalığını yeneceğine işaret eder.

Dördüncüsü; Rüya sahibinin miras kavgasına düşüleceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA TİMSAHI SUDAN KARAYA ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK

Bazı tabircilere göre rüyada timsahı sudan karaya çektiğini gören kişi, düşmanına ve kimin borcu varsa o kişiye karşı galip gelerek istediğini alacağına işaret eder.

RÜYADA TİMSAH ÖLDÜRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüya tabircilerine göre rüya sahibinin rüyada timsah öldürdüğünü görmesi o kişinin sıkıntılarının çözüleceğine ve düşmanlarına karşı zafer kazanacağına yorumlanır. Yani rüyada timsah öldürmek hayırlı olarak yorumlanmıştır.

Rüyada timsah öldürenin mal kazancının 10 kat artacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada timsah öldürmek hayırlara kapı açmaktadır.

Rüyada timsah öldürmeye çalıştığı görmek ama timsahın bir türlü ölmediğini görmek ise manevi bir boşluğa düşmeye işaret edilir. Bu durum inancının çok zayıfladığına işaret edilir.

RÜYADA TİMSAH DERİSİ GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre rüyada timsah derisi görmek oldukça hayırlı bir rüyadır. Rüyada timsah derisi görmek bol kazanca ve bol rızka yorumlanır. Rüyada timsah derisinden yapılmış bir çanta ve aksesuar görmek de aynı şekilde tabir edilir.

RÜYADA TİMSAH BESLEMEK NE İLE TABİR EDİLİR?

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada timsah beslemek, rüya sahibinin çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayacağı anlamına gelmektedir. Başka bir tabire göre rüyada timsah beslemek rüya sahibinin duygusal birisi olduğuna işaret etmektedir.

RÜYADA TİMSAH SALDIRISINA UĞRAMAK

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada timsah saldırısına uğramak rüya sahibinin farkındalık sahibi olmasına, bilincinin, ufkunun, gönül gözünün açılmasına işaret etmektedir.

RÜYADA YEŞİL TİMSAH GÖRMEK

Rüya tabirlerine göre rüyada yeşil timsah görmek, kişinin aile bireyleriyle ilgili bazı sorunlar yaşayacağına ve bu sorunların üstesinden geleceğine işaret eder. Kendisine acı verecek olaylarla karşılaşacağına da işaret edilmektedir.

RÜYADA TİMSAHTAN KORKMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada timsahtan korkmak farklı şekilde yorumlanır. Rüyada timsahtan korktuğunu gören kişinin, bazı zorluklar ve sıkıntılar karşısında yaptığı hamlelerin değiştirmesi gerektiği manasına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişinin aynı zamanda duygusal zekasının çok güçlü olduğu şekilde yorumlanır.

RÜYADA TİMSAH YAVRUSU GÖRMEK

Rüya tabiri kitaplarına göre rüyada timsah yavrusu görmek, fazla önemli olmayan fakat az da olsa ağrı veren hastalıkların başlayacağı anlamına gelir.

RÜYADA TİMSAH ETİ YEMEK NE İLE YORUMLANIR?

Rüya tabircilerine göre rüyada timsah eti görmek, rüya sahibinin psikolojik sıkıntılardan kurtulmasına ve yeniden yaşama sevinci kazanması için adım atması gerektiğine delalet etmektedir.

RÜYADA TİMSAH SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüya tabiri: Rüyada timsah sürüsü gören kişinin büyük işlere gireceğine fakat bu işlerden fazla kazançlı çıkamayacağına işaret eder. Rüyada timsah sürüsü görmek, rüya sahibinin zor dönemlere gireceğine, hayatının tehlike içerisinde olacağına işaret eder.