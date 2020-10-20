Rüyada nar görmek ne anlama gelir? Rüyada nar görmek? Nar yemek ne demektir? Nar suyu içmek nasıl yorumlanır?

Rüyada nar görmek ne anlama gelir? Rüyada nar görmek ne demektir? Rüyada nar görmek nasıl yorumlanır? Rüyada nar görmek görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada nar görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak nar görmek olumsuz ve hayırsız işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada nar görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA NAR GÖRMEK

Rüyada nar görmek genellikle hayra yorumlanır. Rüyada nar görmek evli değilseniz eşe, evliyseniz çocuğa, maddi açıdan güzel zamanlara, zenginliğe işaret eder. Rüyada görülen kırmızı nar taneleri elinize geçecek altın olarak, beyaz nar taneleri de elinize geçecek gümüş olarak yorumlanmıştır. Rüyada görülen nar mevsiminde yani kışın görüldüyse rüyayı gören kişinin emeğiyle kazanacağı mala ve mülke yorumlanır. Mevsimi dışında yani yazın görülen nar, kişinin haksız kazanç sağlayacağına, eline haram para geçeceğine işarettir.

Rüyasında nar gören bir erkek ise genel olarak eş ile çok güzel bir kadın ile evleneceğinize işaret eder. Nar bütün, sağlam ve güzelse bekar bir kadınla, nar çatlamış ise dul bir kadınla evleneceğinize delalet eder.

RÜYADA NAR YEMEK

Rüyada ekşi nar yediğini gören kişi, eğer gerçek hayatta da ekşiyi seviyorsa, mal mülk sahibi olacağına, zaten malı mülkü varsa daha da artacağına ve işlerinin iyiye gideceğine işaret eder. Rüyada nar kabuğu yemek hastalıktan şifa bulmaya işaret eder.

RÜYADA NAR AĞACI GÖRMEK, NAR TOPLAMAK

Rüyada nar ağacı görmek varlıklı ve cömert bir kişiden size gelebilecek yardıma işaret eder. Nar ağacındaki narlar olgunsa ve onları topladığınızı gördüyseniz, hastalığınızdan şifa bulmaya, maddi açıdan rahatlamaya, zenginliğe ve önünüzdeki huzurlu, mutlu, sevinçli zamanlara işaret eder. Eğer topladığınız narlar hamsa, tam olmamışsa, hastalığa, maddi açıdan zor duruma düşmeye, fukaralığa ve sizi bekleyen zor zamanlara işaret eder. Rüyada görülen nar ağacını kesmek çok kötü yorumlanır. Yakın zamanda yaşayacağınız kötü, sıkıntılı ve mutsuz zamanların olacağına ve bunu düzeltmek için elinizden bir şey gelmeyeceğine işaret eder.

RÜYADA NAR SUYU İÇMEK

Rüyada görülen nar suyu kişinin elinize gelecek olan paranın yavaş yavaş değil su gibi akacağına işarettir, zenginlik olarak yorumlanır.