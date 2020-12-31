Rüyada karpuz görmek ne manaya gelir? Rüyada karpuz kesmek ne demektir?

Yaz mevsiminde sıklıkla tükettiğimiz karpuz, yaz aylarında su ihtiyacımızı en çok karşılayan meyvelerden biridir. Peki gerçek hayatta her zaman evimizde bulunan meyveyi,' rüyada karpuzu görmek ne manaya gelir? ' diye hiç düşündünüz mü?

Uyku esnasında birden fazla rüya görmekteyiz. Bu rüyalardan kimilerini hatırlarken, kimilerini hiç hatırlayamayız. Gerçek hayatta yaşadığımız veya gördüğümüz olaylardan esinlenerek bilinçaltımızın kaydettiği ve bizlerin sanal alemde başroldeymişçesine hissettiren rüyada karpuz görmek ne manaya gelir? Sadece görmek değil, o karpuzu kesiyor isek, rüyada karpuz kesmek ne anlama gelir? Her daim merakla anlamına baktığımız rüyanın anlamları nelerdir? Bakalım,

RÜYADA KARPUZ GÖRMEK NE MANAYA GELİR?

Rüyada karpuz görmek genel anlamıyla rüya sahibinin sıkıntılarının ve sorunlarının sona ereceğine, dostundan göreceği desteğe, iş hayatında yaşayacağı bolluk ve berekete, mal mülk sahibi olmaya delalet etmektedir. Diğer taraftan rüyada karpuz görmek ise çok güvendiği yakın bir dostunun arkasından konuştuğuna, sorunlu ve sıkıntılı günler yaşayacağına, dostunuz ile ilgili yaşayacağınız soruna yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kimse mahpus gören biri ise hapisten çıkacağına işaret etmektedir.

RÜYADA KARPUZ KESMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada karpuz kesmek rüya yorumcuları tarafından genellikle hayra yorumlanmayan rüyalar arasındadır. Rüya sahibinin yaşayacağı kötü bir olaya, büyük üzüntü duyacağına, hayatında olumsuz gelişmeler yaşayacağına, iş ile ilgili kaçıracağı fırsata, bereketinin kaçmasına yorumlanmaktadır. Diğer taraftan rüyada kesmek, memur olacağına, helal rızıklar kazanacağına, bol kazançlar sağlayacağına, şifa bulacağına, üzüntülerinden kurtulacağına, düşmana galip geleceğine delalet etmektedir.

RÜYADA KARPUZ ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada karpuz almak, yeni bir işe yatırım yapacağına, saygınlığının artacağına, hastalık ve sıkıntılarından kurtulacağına, bolluk ve bereketinin artacağına delalet etmektedir. Rüyayı gören kimse bekar ise, hayırlı bir evliliğe ve bolluğa işaret etmektedir. Rüyada karpuz aldığını gören kimsenin maddi durumu yok ise, mal varlığının artarak zengin olacağına yorumlanır. Öte taraftan rüyada karpuz görmek, iş dolayısıyla atacağı adımlara ve yaşayaşağı hayırlı yükselişi ifade etmektedir.

RÜYADA TARLADAN KARPUZ ALMAK NE MANAYA GELİR?

Rüyada tarladan karpuz almak, rüya sahibinin akraba veya bir arkadaşı ile kavga edeceğine, iş ortaklığına gireceğinize, yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi, etrafında ve arkadaşlarına olan davranışlarına dikkat etmelidir.

RÜYADA KARPUZ ÇALMAK NE DEMEKTİR?

Rüyada karpuz çalmak, mesaisini aksatmaya, hak edilmemiş kazanca yorumlanmaktadır.

RÜYADA KARPUZ YEMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada karpuz yemek, dedikodu ve gıybete, arkasından konuşulduğuna, etrafındakilerden kötü söz duyacağına, iftiraya uğrayacağına yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişi sahip olduğunun değerlerini bilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Diğer taraftan rüyada karpuz yemek, rüyayı gören kişinin işlerinin yoluna gireceğine, hayırlı bir çocuk sahibi olacağına delalet etmektedir.

RÜYADA TATLI KARPUZ YEMEK NE DEMEK?

Rüyada tatlı karpuz görmek, rüya sahibinin yaptığı tüm işleri başarı ile tamamlayacağına, rahat ve konforlu bir hayat süreceğine, uzun süredir beklediği haberi sonunda alacağına, hayırlı işlere imza atacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA ACI KARPUZ YEMEK NE DEMEK?

Rüyada acı karpuz yemek, yapacağı işlerin olumsuz bir şekilde sonuçlanacağına, iş hayatında zorluklar ve sıkıntılarla karşı karşıya kalacağına, huzursuz olacağına, ağzının tadının kaçacağına, kötü bir haber alarak büyük üzüntüler yaşayacağına delalet etmektedir. Rüyada acı karpuz yemek genel olarak olumsuz olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA MEVSİMİNDE KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada mevsiminde karpuz görmek, kısa sürede çok güzel haberler alacağına, sıkıntılardan kurtulacağına, mutlu olacağına, malının çoğalacağına delalet etmektedir.

RÜYADA BİRDEN FAZLA KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada birden fazla karpuz görmek, rüya yorumcuları tarafından genellikle kötüye yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin yaşayacağı kötü olaylara ve keder, karşılaşacağı sorunlara delalet ederken, diğer taraftan yaşayacağı bu olumsuz olaylardan dolayı mutlu bir döneme gireceği ve huzurlu bir yaşam sürecini anlamına gelmektedir.

RÜYADA BOZULMUŞ KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada bozulmuş karpuz görmek,rüya sahibinin veya yakınlarından birinin ciddi bir hastalık yaşayacağına, bu hastalığın uzun süreceğine, geçici olabileceği gibi uzun süre uğraştıracağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA KARPUZ ÇEKİRDEĞİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada karpuz görmek, rüya sahibinin ufak bir sermayeyle gireceği işi büyüteceğine, tüm isteklerine kavuşacağına, mal varlığının artacağına, kısmet ve bereketlerinin artacağına, amaçların vazgeçmemesi gerektiğine ve sabırlı olması gerektiğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA YEŞİL KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada yeşil karpuz görmek, üst üste yığılmış mallara, yeni bir yolculuğa, evlenmeye, erkek hizmetçiye, sağlıklı bir hayat süreceğine, yeni bir yerleşim alanına delalet etmektedir. Diğer taraftan rüyada yeşil karpuz görmek, senelere, aylara, günlere işaret etmektedir. Rüya sahibinin hayatındaki bereketlerinin artacağına, bolluğa ve rızka kavuşacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA KIRMIZI KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kırmızı karpuz görmek, rüya sahibinin zamanla sıkıntılarından kurtulacağına, her türlü süs ve ziynet eşyasına sahip olacağına, mal varlığının artacağına delalet etmektedir.

RÜYADA OLGUNLAŞMIŞ KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada olgunlaşmış karpuz görmek, rüya sahibinin helal yollardan rızkının artacağına, büyük rahatlığa erişeceğine yorumlanmaktadır. Kimi yorumculara göre rüyada olgunlaşmış karpuz görmek ise, rüya sahibinin yakın bir zamanda üzüntü ve keder yaşayacağına, ciddi bir hastalığa yakalanacağına, yakın dostları ile yaşayacağı tartışmalara, uzun zamandır beklediği haberin geleceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA HAM (OLGUNLAŞMAMIŞ)KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ham karpuz görmek, rüya sahibinin evlilik hazırlıkları yaptığı esnada aileler arasında yaşanan kriz nedeniyle düğün tarihinin erteleneceğine, hayallerinin peşinden gideceğine, gelecek için önemli yatırımlar yapacak fikirleri olacağına, gözden kaçırılan bir fırsatı yakalayacağına ve hedeflerini belirgin hale getireceğine delalet etmektedir.

RÜYADA BÜYÜK KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada büyük karpuz görmek, rüya sahibi için bereketi ve rızkı ifade etmektedir. Rüya sahibi zengin, varlıklı biri olacağına, etrafındaki insanlara faydası dokunacağına delalet etmektedir. Evin içinde görülen büyük karpuz görmek ise, mal artışına ve zenginliğe yorumlanmaktadır.

RÜYADA DİLİMLENMİŞ KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada dilimlenmiş karpuz görmek, huzuru ve hali vakti yerinde bir aileyi temsil eder. Rüya sahibinin sıkıntılarının biteceğine, hayırlı bir işe başlayacağına, borç taksitlerinin olduğuna, hastanın şifa bulacağına, sezgi gücünün olduğuna, anlayış sahibi birine yorumlanmaktadır.

RÜYADA KARPUZ TAŞIMAK NE DEMEK?

Rüyada karpuz taşımak, rüya sahibinin nefsine yenik düşeceğine, dedikodu yaptığına ve bu durumdan kendini suçlu hissedeceğine, yakın çevresi hakkında öğreneceği sırra, tarafsız olması gerektiği yerde taraf belirttiğinden dolayı çatışmaya neden olacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA ÇATLAMIŞ KARPUZ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada çatlamış karpuz görmek, rüya sahibinin yaşadığı talihsizliklerden dolayı motivasyon kaydı yaşayacağına, kendine yakıştıramadığı bir işe başlayacağı ve bu işten memnun olmayacağına, düş kırıklığına ve yarım kalan sevinçlere yorumlanmaktadır.

RÜYADA KARPUZ İKRAM ETMEK NE DEMEK?

Rüyada karpuz görmek, ev içinde mutluluk ve hoşgörünün artacağına, eş veya sevgililer için altın, kolye benzeri ürünlere hediye edeceklerine ve romantik zamanlar yaşayacaklarına, ziynet eşyasına sahip olmaya yorumlanmaktadır.

RÜYADA KARPUZ TARTMAK NE DEMEK?

Rüyada karpuz tartmak, rüya sahibinin şanslı biri olduğuna, sermaye ile geliri yüksek ticari işler yapacağına, tatlı dille ailesini ikna ederek hayalleri için adımlar atacağına, gerektiğin yerde sorumluluğu alarak hayatını idame ettireceğine delalet etmektedir.