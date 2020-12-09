Rüyada incir yemek ne anlama gelir? Rüyada kuru incir yemek ne anlama gelir?

Rüyada incir yemek, rüyasında incir yiyen biri için iyi bir hasadı veya çocuklarda artışı temsil eder ya da topluluğuna fayda sağlayan zengin bir insanı temsil edebilir. İncir ağacında birçok yılan türü yaşadığı için düşmanları bile ondan yararlanacak. Başka hiçbir meyve faydada incire eşit değildir. İncir, kazancı zorlanmadan temsil eder ve gösterir.



RÜYADA İNCİR YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada incir yemek, rüyadaki incir yaprakları üzüntü, keder ve depresyonu temsil eder. Rüyada incir yaprağı yemek üzüntü ve ızdırap demektir. Siyah inciri mevsimde bir rüyada görmek rahatlık anlamına gelirken, beyaz incirleri rüyada görmek daha iyi bir çağrışıma sahiptir. Bir rüyada mevsim dışı bir incir yemek kıskançlık demektir.

Hz. Adem'in (AS) Cennet'ten kovulduktan sonra bir incir ağacının altında oturması nedeniyle keder ve üzüntüyü temsil eder...

• İncir yemek: Bol çocuk verir.

• Birkaç incir yemek: Dolandırıcılık olmadan faydalar.

İncir

RÜYADA KURU İNCİR YEMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kuru incir yemek, ofisinizde kuracağınız mutlu bir ilişkiyi sembolize edebilir. Zenginliğin artacağına delalet eder.

Rüyada incir tatlısı yediğini görmek, ailenden birinin uzun bir yolculuğa çıkacağını gösterebilir.

Rüyada incir topladığınızı görmek, hayatınızda en mutlu günler geçireceğinizi gösterebilir.

İncir ağacını hayalinizde görmek, ailenize yeni bir bireyin katılacağı anlamına gelir.

İncir

Rüyada incir ağacına tırmanmayı görmek, ailene katılan kişinin seninle kan bağı olmayacağını düşündürebilir.

İncir ağacından düştüğünüzü hayal etmek, işlerinizde bir takım zorluklar yaşayacağınız ancak bu durumun ortadan kalkacağı konusunda sizi önceden uyarabilir.

Rüyada incir almayı görmek, arkadaşlarınıza daha yakın olacağınızı gösterir. Rüyanda incir satmayı görmek, yaptığınız ve istediğiniz iyiliklerin size mutluluk vereceğini gösterebilir.