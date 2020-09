Rüyada cenaze görmek ne anlama gelir? Rüyada cenaze görmenin anlamı nedir? Rüyada cenaze taşımak ne anlama gelir? Gece rüyanızda cenaze görmek pek çok anlama gelir. Sizi uykunuzdan uyandırabilecek bu karanlık rüyalar çoğu zaman farklı farklı anlamlara gelir. Peki, rüyanızda cenaze görmek tam olarak ne anlama gelir? Rüyada cenaze görmenin anlamı nedir? Gece rüyalarımızda cenaze gördüğümüzde bundan ne anlamalıyız?

Geceleri gördüğümüz rüyaları kâbusa dönüştüren birçok kötü rüya sanrıları olabilir. Bunlardan en karanlığı ve can sıkıcısı cenaze görmektir. Bu durum sizin tüm gecenizi zehir edebilir. Peki, tam anlamı nedir?

RÜYADA CENAZE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyanızda cenaze görmeniz sizi korkutabilir ancak bu sizi endişelendirmesin detaylarla değişiklik gösterse de genel anlamda iyiye işarettir. Genelde cenaze mala ve boca ganimete yorumlanır.Başka bir yorum olarak ise uzun zamandır görmediğiniz birinden haber almaya yorumlanır. Çocuk sahibi olmaktan tutunda iyi haberler almaya kadar birçok anlama gelebilir. Rüyada cenaze görmek rüyanın kendisine göre de değişiklik gösterebilir.

Örneğin cenazeyi gördüğünüzde hava güzel ve günlük güneşlikse açık bir hava varsa bu güzel bir bebek gelecek şeklinde yorumlanabilir ancak hava kasvetli hatta yağmurluysa bu oldukça kötüye işarettir.

Rüyanızda cenaze görme durumu için yapılan bir diğer tabir ise münafık bir erkek görmek ile eşleştirilir. Başka bir açıdan bakıldığında eğer tabutun üzerinde oturuyorsanız ve sizin tabutunuzu kimse kaldırmıyorsa bu da hapis ile ilişkilendirilir. Kişi rüyada ağlayarak bir aile bireyinin arkasından gidiyorsa bu durumda ad hasta birine şifa olacağı ya da bir bebek bekliyorsa erkek bir bebek olacağı anlamına gelir. Rüyada halk cenazenizin arkasından sizi överek dua ettiklerini görüyorsanız sizin iyi bir sona erişeceğinize, böyle bir rüyanın aksi görülmesi halinde tabiri de aksine olur.

RÜYADA CENAZEYE GİTTİĞİNİ GÖRMEK

Cenazeye gitmek ya da bir cenazede bulunmak kişinin makam mevki sahibi olacağı saygın biri olacağına ve dikkatleri üzerine çeken bir insan olacağına işarettir. Eğer rüyanızda yaşayan birinin cenazesini görürseniz bu o kişinin ömrünün uzayacağı anlamına gelir. Eğer rüyanızda kendi cenazenizi görürseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Makam mevki sahibi olacağınızı ve şöhret elde edeceğinize işarettir. Büyük mertebeler elde edeceğinize işarettir. Eğer rüyada tabut taşıyorsanız liderlik vasfına yakışır biri olduğunuzun ve bunu en kısa sürede elde edeceğinize işarettir. Eğer rüyanızda kendi töreninizi düzenliyorsanız bu makam ve mevkiinizin çok üst düzeyde olacağı anlamına gelir.

RÜYADA CENAZE ARABASI GÖRMEK

Rüyada cenaze arabası görmek makam mevki ve ululuk sahibi olma anlamına gelir. Cenaze arabası görmek aynı zamanda çok büyük fırsatlarda demektir. Eğer bu fırsatları kullanırsa önüne çok daha güzel yollar çıkacağı anlamı da taşır.Bazen de bu rüya mal mülk sahibi olmaya, ele geçecek ciddi bir paraya, şan ün ve şöhret kazanmaya ya da kişiye yardım edecek kudretli ve güçlü bir dosta da işaret edebilmektedir.

RÜYADA CENAZE KALABALIĞI GÖRMEK

Eğer rüyanızda böyle bir kalabalık gördüyseniz bu sizin için oldukça hayırlıdır. Akıl ve mantık çerçevesinde hareket edecek olmayı göstermektedir. Bütün acılarınızın dinecek bütün yaralarınızın kapanacak olması anlamına gelir. Her konuda rahat bir durum içinde olacağınızı ve refah içinde yaşayacağınız anlamına gelir. Becerilerinizin bilgi ve huzurunuzun hep en üst seviyede olacağı anlamına gelir. Size huzur verecek insanların etrafınızda olması durumunu anlatır. Her konuda huzur sahibi olacağınızı ve beceri bilgelik ve bunun gibi konularda hayatınızda her şeyin yerli yerinde olacağı anlamına gelir.

RÜYADA CENAZE TOPLULUĞU GÖRMEK

Rüyada cenaze topluluğu görmek maalesef olumlu bir anlama gelmemektedir. Bu durum huzursuzluğa sizin ya da bir yakınızın hastalanmasına hatta ölümüne bile delalet edebilir. Uygun davranışlarda bulunup çevreye dikkat edilip sevilen yerlerde durup sevilen kişilerle vakit geçirildiğinde bu kötülük başınıza gelmeyeceği anlamı da taşır.

RÜYADA CENAZE TABUTLARI GÖRMEK

Rüyada tabut taşımanız genelde iyi yorumlanır. Size yardım eli uzatacak koca yürekli gönlü ve eli zengin kimselere yorumlanır. Bu kişiler size genelde yardımcı olur ve hayatınızda önemli yerler edinir. Rüyanızda tabut taşımanız, hayatındaki makul her ihtiyacı karşılamak için çeviresinden bolca destek alacağına ve onların desteğini göreceğine yorumlanır. Tabut taşımak aynı zamanda şans ve bolluk anlamına gelir.

RÜYADA CENAZE TÖRENİ GÖRMEK

İslami yorumlarda genelde iyiye yorulur ve özellikle hava güneşli ve açıksa çok olumlu yorumlar çıkarılır. Haber alınamayan birinden haber almaya ya da uzaktaki gurbetteki birinden haber almaya ya da o kişiyi görmeye. Cenaze töreni eğer kötü bir havada yapılıyorsa bu sizin başınıza gelecek musibetler ile işlerinizden alıkoyulacağınıza birçok sağlık sorunu yaşayacağınıza ve oldukça zorlanacağınıza işaret eder. Kişi kendi cenaze törenini görürse bu hayatında yepyeni kapılar açılacağına delalet eder. Bir kapı kapansa da yeni kapılar açılacağı anlamına gelir. Aynı zamanda mal ve para anlamında çok daha iyi konumlara gelineceğini de müjdeler.

RÜYADA CENAZE NAMAZI KILMAK

Genelde tövbelerin kabul olmasına ve hayatta dilediği birçok şeyin gerçekleşmesine yorulur. Kişinin çektiği zorlukların bitmesine düzlüğe çıkmasına dertleri ve sıkıntılarının bitmesine yorulur. Sağlık sorunlarının düzelmesi, borçların kapanması, ayrılıkların son bulması anlamına gelirken bir taraftan da rüya sahibinin hayatında aşkın, sevginin, barışın ve umudun hâkim olmasına bu sayede de kişinin her yeni güne güzel duygularla uyanmasına yorulur.

RÜYADA CENAZE YIKANDIĞINI GÖRMEK

Bir ölüyü yıkadığını görmek bir kimsenin yolunu bulmasına vesile olmak anlamlarına gelebilir.Kendinin öldüğünü ve kendini yıkadığını görmek ise ailecek gam ve kederden kurtulmaya, mal ve dünyalığın artmasına. Rüyada ölü yıkama tahtası görmek ise insanları sıkıntıdan kurtaran, onların iyilik ve istikamet üzere olmasına vesile olan hayır ehli kimseye, Kendini teneşir üzerinde görmek gam ve kederden kurtulmaya, şeref ve yüceliğe, işlerin ilerlemesine, gam ve kederden, borçtan kurtulmaya, Ölmüş birini yıkamak için uygun bir yer arandığını yahut ölünün yıkanmak için arandığını görmek, o ölünün hayra ve iyiliğe çağırıldığı halde bundan kaçınan biri olduğuna, Ölüyü aşırı sıcak su ile yıkadığını yahut bu ölünün sıcak su içtiğini görmek, o kimsenin Cehennemde olduğuna, Ölünün kefeninin yahut bedeninin güzel kokularla yahut kokulu bitkilerle tezyin edilmesi ölü için hayra, rüyayı gören için sevince, Bir ölünün pis yahut uygun olmayan bir şeyle yıkandığını görmek, o ölünün iyi biri olmadığına, vaaz ve nasihat dinlemediğine işaret eder.

RÜYADA CENAZE YEMEĞİ GÖRMEK

Bir cenaze için yemek vermek ruhunuzun gayet güzel ve ihtişamlı olduğunuzu sizin birçok güzelliği hak ettiğinizi gösterir. Bu doğrultuda çokça çalışıp hak ettiklerinizi elde etmelisiniz.