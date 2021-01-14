Rüyada armut görmek ne demek? Rüyada yeşil armut görmek ne demek?

Rüyada gördüğümü binlerce rüya çeşitlerinin sorularından biri de 'Rüyada armut görmek ne demek? Rüyada yeşil armut görmek ne demek?' sorularıdır.

Bilinçaltında bulundurduğumuz olaylar ilişkilendirilen rüyalar, rüyaya gören kişiye kimi zaman bir uyarı niteliği göstermektedir. Rüyada armut görmek ne demek? Rüyada yeşil armut görmek ne demek? sorularına ise rüya tabircileri yorumlamaktadır.

RÜYADA ARMUT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada armut görmek, rüya sahibi için kazanç, mülkiyet ve rızıklarının artacağına, gelecekte çok mutlu bir hayat onu beklediğine, sağlığının her zaman yerinde olacağına, hasta ise şifa bulacağına delalet eder. Rüya sahibi evli ise bir evlat sahibi olacağına, bekar ise hayırlı kısmetlerinin olacağına yorumlanır. Diğer taraftan rüyada armut görmek, rüya sahibinin iş hayatında bol kazançlar elde edeceğine, huzurlu bir hayata erişeceğine, çevresinde kötü niyetli insanlar olacağına ve bu kişilerden aile bireylerinin desteğiyle kurtulacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyayı gören kişi müjdeli haberler anlamına gelen rüyada armut görmek, erkeler için güzel değişim ve haberler, kadınlar için ise, evleneceği erkekle karşılaşmasına da yorulur.

RÜYADA YEŞİL ARMUT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada yeşil armut görmek, rüya sahibi için sağlık, sıhhat anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin büyük başarılar elde edeceğine, hayırlı bereketli işlere delalet eder. Aynı zamanda rüyada yeşil armut görmek, rüya sahibinin kavuşağı mal veya nimetler olduğuna, neşeli ve keyifli biri olacağına yorumlanır.

RÜYADA ARMUT AĞACI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada armut ağacı görmek, rüya sahibinin hayırlı evlatları olacağına, hayırlı biriyle evleneceğine, mutlu bir aile kuracağına, neşeli ve keyifli olacağına delalet eder. Diğer taraftan rüyada armut görmek, rüya sahibinin şanslı biri olduğuna ve mal ve para kazanmak uğruna insanlara boyun eğeceğine delalet eder. Rüya sahibi hamile biri ise erkek çocuğunu müjdeler. Diğer taraftan rüyada armut görmek, rüya sahibinin başarılı biri olacağına yorumlanır.

RÜYADA ARMUT YEDİĞİNİ GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada armut görmek, genellikle iyiye yorumlanmamaktadır. Rüya sahibi için bazı sorunlar yaşayacağına, hile ve fesatla mal kazanacağına yorumlanmaktadır. Diğer taraftan rüyada armut yediğini görmek, rüya sahibinin mal ve mülkünde artış olacağına, kısa süre içinde rüya sahibinin hayatının güzelleşeceğine, güzel günler yaşayacağına delalet etmektedir.Aynı zamanda rüyada armut yediğinin görmek bir başka anlamda, rüya sahibinin manevi açıdan iyileşmesi gerektiğine, malını boş yere savuracağınave sıkıntılı günler yaşayacağına yorumlanır.

RÜYADA ÇÜRÜK ARMUT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada çürük armut görmek, rüya sahibinin bir kişiden gelecek zarara veya bir kişiden rahatsız olacağına yorumlanır. Genel itibariyle kötü ve olumsuz olarak yorumlanan rüyada çürüt armut görmek, rüya sahibinin eşiyle kavga edeceğine ve sorunlarının üstesinden gelmekte zorlanacağına delalet eder

RÜYADA DALINDAN ARMUT KOPARMAK NE DEMEK?

Rüyada dalından armut koparmak, rüya sahibinin mal ve mülk sahibi olduğuna, zaferler kazanacağına, mal ve mülklerinin artacağına,akraba ile yaşanacak tatsızlıklara yorumlanır. Diğer taraftan rüyada dalından armut koparmak, rüya sahibinin hayatında başarılı işlere imza atacağına delalet eder.

RÜYADA ARMUT ISIRMAK NE DEMEK?

Rüyada armut ısırmak, rüya sahibinin eğitim hayatında veya iş hayatında yaşayacağı zorluklara, bu zorlukların üstesinden gelebilecek gücü bulacağına, her konuda kendine güvenmesi gerektiğine delalet eder. Diğer taraftan rüyada armut ısırmak, rüya sahibinin haklı olduğu olaylarda haksız duruma düşme ihtimalinin olduğuna işaret eder.

RÜYADAÇÜRÜK ARMUT YEDİĞİNİ GÖRMEK?

Rüyada çürük armut yediğini görmek, rüya sahibinin aile içerisinde kırgınlıklar yaşayacağına, dedikodu ve kötü söz duyacağına, bunların sonucunda etrafı tarafından yanlış değerlendirileceğine ve haksızlığa uğrayacağına delalet eder.

RÜYADA ARMUT TOPLAMAK NE DEMEK?

Rüyada armut toplamak, rüya sahibinin çok fazla mal varlığının olacağına, ortak bir maldan büyük bir pay alacağına ve hayırlı bir iş için kolları sıvayacağına delalet eder.

RÜYADA YERDEN ARMUT TOPLAMAK NE DEMEK?

Rüyada yerden armut toplamak, rüya sahibinin ailesine yeteri kadar zaman ayıramayacağına, iş hayatında çok çalışacağına, uzun bir tatile ihtiyacı olduğuna, mal varlığının artacağına delalet eder. Diğer taraftan rüyada yerden armut toplamak, rüya sahibinin gerçeği öğrenebilmek amacıyla çıkacağı yolculuğa ve akıl sağlığının zamanla yerinde olmayacağına yorumlanır.

RÜYADA KURTLU ARMUT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kurtlu armut görmek, rüya sahibinin sahip olduklarının kıymetini bilmesi gerektiğine, sıkıntı bir dönem yaşayacağına ve bunun sonucunda ailesinden destek isteyeceğine yorumlanır.Diğer taraftan rüyada kurtlu armut görmek, yaşadığı zorluklar sonucunda mutlu bir hayata erişeceğine ve ailesinin de katkılarıyla rahata ereceğine delalet eder.

RÜYADA ARMUT ALMAK NE DEMEK?

Rüyada armut almak, rüya sahibinin yapmak istediği bir işini askıya almak zorunda kalacağına ayrıca hayırlı bir evlat sahibi olacağına delalet eder. Diğer taraftan rüyada armut almak, rüya sahibinin bol kazançlı işler yapacağına, hayatı boyunca ciddi sıkıntılarla karşılaşmayacağına ve evinde bereket ve bolluğun olduğu günleri olacağına yorumlanır.

RÜYADA SULU ARMUT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada sulu armut görmek, rüya sahibinin hayatında rahata kavuşacağına, yaşamındaki sorunların bir bir ortadan kalkacağına, sıkıntılarından kurtulacağına, ferah bir hayata erişeceğine, delalet eder. Diğer taraftan rüyada sulu armut görmek, rüya sahibinin ailesiyle birlikte huzurlu bir hayat yaşayacağına, maddi olarak hiçbir zorlukla karşılaşmayacağına, hayatındaki zorlukları aşabilmek amacıyla mücadele edeceğine yorumlanır.

RÜYADA ARMUT SATIN ALMAK NE DEMEK?

Rüyada armut satın almak, rüya sahibinin hayatında bazı sorunlarla karşılaşacağına, sıkıtılar çekeceğine , çevresindekilerden yardım istemek zorunda kalacağına delalet eder. Diğer bir taraftan rüyada armut satın almak, rüya sahibinin her zaman yanında olacak bir dostu olacağına,rüya sahibinin iyi olduğuna yorumlanır.

RÜYADA ARMUT SATTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada armut sattığını görmek, rüya sahibinin sorunlu bir hayatı olacağına, çevresindeki kişilerle tartışma yaşayacağına, tadının kaçacağına, delalet eder. diğer taraftan rüyada armut sattığını görmek, rüya sahibinin,başarılar elde edeceğine, tanışacağı birinin rüya sahibinin hayatında önemli etki bırakacağına, kısa zaman içinde çok iş yapması bekleneceğine yorumlanmaktadır. Rüyada armut sattığı gören kişinin hikmetli biri olduğu düşünülürken, diğer taraftan müjdeli bir haber alacağına rivayet edilir.

RÜYA ISIRILMIŞ ARMUT GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ısırılmış armut görmek, rüya sahibinin üzüntü duyduğu bir konunun gündeme gelerek gerçeğe dönüşeceğine, yaşanan olumsuz olaylardan ders çıkacağına, rüya sahibinin her fırsatı değerlendireceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA ARMUT GÖRMEK CAFER-İ SADIK'A GÖRE YORUMU NEDİR?

Rüyada armut görmek, Cafer-i Sadık'a göre 5 farklı şekilde yorumlamıştır:

1- Zenginliğin olacağına,

2- İyi bir eş bulacağına,

3- Muradına ereceğine,

4- Helal kazançları olacağına,

5- Menfaatler olarak yorumlamaktadır.