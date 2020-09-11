Rüyada akrep görmek ne demek? Rüyada siyah akrep görmek, rüyada sarı, beyaz akrep görmek tabiri Rüya tabirlerini doğru şekilde paylaşmaya devam ediyoruz. Rüyada en çok görülen hayvanlardan birisi rüyada akrep görmektir. Genellikle hayırsız olarak yorumlanır. Peki rüyada akrep görmek neye işarettir? Rüyada siyah, sarı ve beyaz akrep görmek ne anlamlara gelir?

Rüyada akrep görmenin tabiri çok merak ediliyor. Çünkü en çok görülen rüyalardan birisidir. Rüyada akrep sokması, rüyada siyah akrep görmek, rüyada akrep öldürmek, rüyada akrep beslemek, rüyada akrep görmek ne anlama gelir tüm tabirleri yazımızda...

RÜYADA AKREP GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Akrep zararlı ve tehlikeli bir hayvandır. Dolayısıyla rüyada akrep görmek de hayırsız olarak yorumlanır. Rüyada akrep görmek rüya sahibinin düşman edineceği manasına gelmektedir.

Rüya tabircilerine göre rüyada akrep görmek sinsi ve güçlü bir düşman olarak tabir edilmektedir. Rüyada akrebin evde görülmesi halinde düşmanın aile içinden biri olduğu anlamına gelir. Evin dışında akrep görmek ise tanıdıklardan birinden zarar görmek anlamına gelir.

Bazı tabircilere göre akrep kimi zaman güçlü, zeki bir düşmana işaret ederken kimi zaman ise zayıf bir düşmana işaret eder. Fakat çoğu tabirciye göre akrep düşmana işaret etmektedir.

RÜYADA SİYAH AKREP GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada siyah akrep görmek, akrep görmeye nazaran olumlu tabir edilmektedir. Tabircilere göre rüyada siyah akrep görülmesi, rüya sahibinin elde edeceği başarıda başkalarının gözü olacağına, çok çalışıp para kazanacağına delalet etmektedir. Kişinin rüyasında siyah akrep görmesi, çok güçlü bir düşmanı olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin bu düşmanla başı belaya gireceğine yorumlanır.

Fakat birçok tabirciye göre rüyada siyah akrep genellikle çok güçlü bir düşmana işaret etmektedir. Yani olumlu olarak yorumlayanlar da var, fakat çoğunluğu düşmana işaret eder şeklinde konuşmuştur.

RÜYADA SİYAH AKREP ISIRMASI NE ANLAMA GELİR?

İslami rüya tabircilerine göre rüyada siyah akrep ısırması ve sokması güçlü, sinsi bir düşmana işaret etmektedir. Eğer rüyada görülen siyah akrep hane içerisinde görülürse bu durum ailedeki sinsilik yapan bireyleri anlatır. Eğer aile hanesi dışında siyah akrep görülürse bu durum bizlere akraba ve dostlar arasındaki sinsi bir şahısı anlatır.

Rüyada akrep görmek

RÜYADA SARI AKREP GÖRMEK

Rüya tabircisi alimlerine göre rüyada sarı akrep görmek, rüya sahibine zarar vermek için sabırsızlıkla bekleyen birisi olduğuna delalet etmektedir. Bu bahsedilen kişi yüzünüze güler lakin aklından size hep zarar vermek geçer şeklinde yorumlanır.

RÜYADA SARI AKREP ISIRMASI NE DEMEKTİR?

Rüya tabircilerine göre rüyada sarı akrep ısırması yine rüya sahibine zarar veren kişiler olarak yorumlanır. Rüyada sarı akrepin ısırması, sokması sinsi şekilde size zarar vermek için bekleyen kişileri işaret eder. Bu kişiler size karşı güler yüzlü davranır ama arkanızdan karanlık bazı işler çevirir. Bu bakımdan bu rüyayı görenin çok dikkat etmesi gerekmektedir. Uyarıcı bir rüya olduğu söylenir.

RÜYADA BEYAZ AKREP GÖRMEK

Rüyada beyaz akrep görmek diğer akrep çeşitlerine ve renklerine göre hayırlı şekilde tabir edilir. Rüyada beyaz renkli akrep görmek genellikle iyi niyet manasına gelmektedir. Rüya sahibi ne kadar iyi niyetli olursa olsun ayağını kaydırmak isteyen birilerinin varlığına işaret eder.

RÜYADA AKREP SOKMASI NE ANLAMA GELİR?

Rüyada akrep sokması 2 farklı şekilde tabir edilmiştir. Bazı yorumculara göre rüyada akrep sokması büyük kazanç ve mal anlamlarına gelir. Diğer yorumculara göre ise rüyada akrep sokması, rüya sahibininin kendisinin veya ailesinden birisinin bir hastalığa yakalanacağı şeklinde yorumlanır. Yani çoğu alimlere göre rüyada akrep sokması kimi zaman hayırsız olabilirken kimi zaman ise hayırlı olabilmektedir.

Buna ek olarak bazı rüya tabircileri rüyada akrep görmek hayırsız olarak tabir edildiği için, akrep sokmasının da hayırsız olacağı söylenilmiştir. Yani rüyada akrep sokması düşmandan gelecek bir zarara işaret eder.

Rüyada akrep sokması

RÜYADA AKREP BESLEMEK TABİRİ

Rüyada akrep beslemek de aynı şekilde hayırsız olarak yorulur. Rüyada akrep beslemek, düşmanının evin içine kadar girebileceğine işaret etmektedir. Rüyada akrebe bir şey vermek, akrebi beslediğini görmek rüya sahibinin umutsuz bir duruma düşeceğine işaret eder. Fakat alimler rüya sahibinin bu olumsuz durumdan kendisini maneviyatla kurtarabileceğine dair görüşler belirtmiştir. Alimler rüyada akrep beslemenin şerrinden, hayırsızlığından korunmak adına rüya sahibinin sadaka vermesini tavsiye etmişlerdir. Rüya sahibinin sadaka vermesi hayırlı olacağına işaret eder.

RÜYADA AKREP ÖLDÜRMEK NEDİR?

Rüyada akrep görmek hayırsız olarak tabir edildiği için akrep öldürmek ise tam tersi olarak hayırlı şekilde yorumlanır. Yani genel manada gerçek hayatta zararlı olan ve rüyada hayırsız olarak tanımlanan şeyleri rüyada öldürmek çoğunlukla hayırlı olarak yorumlanmıştır. Tabii ki istisnalar da olabilir.

Rüya tabircilerine göre rüyada akrep öldürmek rüyayı gören kişinin zararlı şeylerden kurtulması manasını taşımaktadır. Bu zararlı şeyler düşman ve hayır getirmeyecek borçtan kurtulmak olarak tabir edilir. Yani rüyada akrep öldürmek düşmandan ve borçtan kurtulmaya delalet eder.

Rüya tabiri kitaplarında yer alan rüyada akrep öldürmenin bir diğer tabiri ise hayırsız bir kişiyle iş yapmaya yakın olacağına fakat bundan vazgeçileceğine işaret eder. Kısacası rüyada akrep öldürmek her manada hayır getirir şeklinde söylenilmiştir.

RÜYADA YATAĞINDA AKREP GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada yatağında akrep görmek hayırsız olarak yorumlanır. Rüya sahibi için oldukça hayır getirmeyecek bir rüyadır. En başta bu rüya bir düşmana işarettir. Ardından kişinin hayatında bolluğun ve bereketin azalacağına delalet eder.

RÜYADA KÜÇÜK AKREP GÖRMEK

Rüyada küçük boyutlarda akrep görmek, akrep yavrusu görmek, rüya sahibinin zamanla haram mala bulaşacağına işaret etmektedir. Bu haram malın rüya sahibine zarar getireceği üzerinde alimler açıklamalar yapmıştır. Bu bakımdan rüya sahibinin bir an önce hayırlı işler yapması gerekir şeklinde yorumlar yapılmıştır.