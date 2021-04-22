Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekiyor

Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekiyor
BBC - Haberler | Dünya

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalardır bölgede gerilimin yükselmesine neden olan Ukrayna sınırına yapılan askeri yığınağın geri çekileceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, haftalardır bölgede gerilimin yükselmesine neden olan Ukrayna sınırına yapılan askeri yığınağın geri çekileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, sınırdaki asker sayısının azalmasının gerilimin de azalması anlamına geleceğini söyleyerek bu kararı olumlu karşıladığını belirtti.

Ülkesinin barış istediğini vurgulayan Zelenskiy, uluslararası ortaklarına da desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Zelenskiy, bu açıklamasından daha önce Putin'e gerilimin yükseldiği bölgede buluşma çağrısı yapmıştı.

Rusya, mart ortasından beri Kırım'a ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapıyordu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise bugün Rusya'nın sınır bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarını sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin tahminlerine göre Rusya sınırlarına 100 bin askerini sevk etti.

2014'te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da konuşan Şoygu, sınırdakgüvenlik kontrollerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise askerlerin geri çekilmesi kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nı ikili ilişkiler için ne zaman isterse Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını" ifade etti.

Ancak Rusya her ne kadar askerlerini sınırdan çekeceğini açıklasa da bir yandan da "NATO tehditlerine karşılık olarak" Karadeniz'de kimi kıyılarını yabancı gemiler geçişine kapatmayı planladığını da aktardı.

Ukrayna, limanlarının bu durumdan etkilenmesinden endişe ediyor.

Putin'nden Batı'ya kırmızı çizgi uyarısı

Putin, her yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın "kırmızı çizgileri" konusunda Batı'yı uyararak bunların geçilmesi durumunda "asimetrik, hızlı ve sert" bir tepki verileceğini söylemişti.

Putin bu haftaki konuşmasını, Ukrayna ve muhalif lider Aleksey Navalni konusunda Batı ile gerginliklerin yaşandığı bir ortamda yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya askerlerini geri çekme çağrısında bulunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'yı arayarak askerlerini sınıra göndermekten vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen endişe verici gelişmelerin sona ermesi gerektiğini dile getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta telefonda konuştu, bir zirve düzenlenmesi teklifinde bulundu.

AFP haber ajansı, Rusya cephesinin bu gelişmeyi Ukrayna gerilimini yumuşatmak için ilk adımın ABD'nin attığı şeklinde yorumladığını aktardı.

Zirvenin Finlandiya'da düzenlenmesi için liderler cephesinde görüşmelerin yapıldığı belirtilmişti.

BBC
Putin'den Zelenskiy'nin teklifine cevap: Moskova'da görüşmeye her zaman hazırım
Putin'den Zelenskiy'nin teklifine cevap: Moskova'da görüşmeye her zaman hazırım
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:43:27. #1.14#

title