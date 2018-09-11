Rusya Soğuk Savaş'tan Bu Yanaki En Büyük Tatbikata Hazırlanıyor

Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana düzenleyeceği en büyük tatbikatın hazırlıkları, Doğu Sibirya'da devam ediyor.

300 bin askerin yer alacağı Vostok- 2018 tatbikatına Çin de 3200 asker ve çok sayıda zırhlı araçla katılıyor. Moğolistan da tatbikata asker gönderdi.

Rusya son benzer tatbikatını 1981'de Soğuk Savaş devam ederken yapmıştı, ancak Vostok-2018'e daha çok sayıda asker katılıyor.

Tatbikat NATO ve Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde yapılıyor.

Rusya ve NATO arasındaki ilişkiler, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesiyle kötüleşmeye başlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Savaş Oyunları'nın Rusya'ya karşı "saldırgan ve dostane olmayan" davranışlar nedeniyle meşru olduğunu savundu. Tatbikatta neler olacak? Rus Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov tatbikatta bugün ve yarın planlama ve hazırlıklar yapılacağını ve asıl operasyonların Perşembe günü başlayıp, beş gün süreceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Vostok-2018'e 36 bin tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhı piyade aracıyla, bin uçağın katılacağını açıkladı.

Tatbikatta beş ordu eğitim sahası, dört hava üssü ve Japon Denizi, Bering Boğazı ve Okhotsk Denizi civarındaki bölgelere yayılacağı bildirildi. İki donanma filosundan 80 deniz aracının da tatbikata katılacağı kaydedildi.

Rusya, tatbikatın Japonya'nın kuzeyindeki aidiyeti tartışmalı Kuril Adalarını kapsamayacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın televizyon kanalı Zvezda, Rusya'nın Çin ve Moğolistan sınırları yakınlarındak Tsugol askeri bölgesindeki savaş oyunlarında üç Rus paraşüçtü tugayının önemli bir rol oynayacağını duyurdu.

Zvezda televizyonu ayrıca, tatbikatın başlıca amacının ülkenin batısından doğusuna olan binlerce kilometrelik alanda asker, araç ve uçakların çabuk konuşlandırılmasının tatbikattaki başlıca hedef olduğunu ve savaş oyunlarında havada yakıt ikmali yapan tanker uçaklarının da kullanılacağını belirtti.

Tatbikat neden şimdi yapılıyor? Rusya lideri Vladimir Putin, yeni nükleer füzeler de dahil askeri modernizasyonu bir öncelik haline getirdi.

Rus Ordusu'nun toplamda bir milyon dolayında askere sahip olduğu sanılıyor.

Rus Senatör ve yedek Albay Frants Klintsevich "Birliklerimiz ve karargahlarımızın muharebe yeteneği ve koordinasyondan yoksun olması Batı'nın işine geliyordu, ama şimdi devir değişti, muharebeye hazır olma konusunda şu anda farklı bir tavrımız var" dedi. Çin tatbikata neden ve nasıl katılıyor? Çin Savunma Bakanlığı "derinleşen askeri işbirliğinden ve her iki taraft için çeşitli güvenlik tehditlerine ortak yanıt verme kapasitesini zenginleştirmekten" bahsetti.

Bakanlık tatbikata 3200 asker, 900'den fazla askeri araç ve 30 uçak ve helikopterin katılacağını doğruladı.



Moğolistan ise tatbikata ne ölçüde katılacağı konusunda bir ayrıntı vermedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoğu Orta Asya'daki aşırı İslamcılığın Rusya'nın güvenliğine karşı büyük bir tehdit olduğun ubelirtti.

Peskov da Vostok-2018'de Çin'in yer almasının Rusya ve Pekin'in tüm alanlarda işbirliği yaptığını gösterdiğini vurguladı.

Son yıllarda iki ülke askeri işbirliklerini derinleştirdi ve tatbikatlar sırasında cephelerdeki ortak karargahlarda çalıştılar. Rusya daha yeini bir askeri tatbikat yapmamış mıydı? Evet, Akdeniz'de yapılmıştı ve bu tatbikatta savaş gemileri ve uçaklar arasındaki koordinasyona odaklanılmıştı.



İki Tu-160 savaş uçağı Rusya'dan gelip güdümlü füzeler ateşlemişti.

Tatbikat Vostok-2018'e kıyasla küçüktü. İki denizaltı da dahil 26 deniz aracı ve 34 savaş uçağı katılmış ve bir hafta sürmüştü. NATO ne dedi? NATO Sözcüsü Dylan White ittifaka geçen Mayıs ayında Vostok-2018 konusunda bilgi verildiğini ve gözlemleneceğini söyedi.

White "Her ülkenin askeri güçleriyle tatbikat yapma hakkı vardırd, ancak bunun şeffaf ve tahmin edilebilir bir şekilde yapılması hayati önemdedir" dedi.

White ayrıca "Vostok Rusya'nın geniş çaplı muhabereye odaklanışını gösteriyor. Ayrıca, bir süredir gördüğümüz savunma bütçesini ve askeri varlığını büyük ölçüde arttıran Rusya kalıbına uyuyor" diye konuştu.