Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı birçok Balkan ülkesinde protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırısı Bosna Hersek, Slovenya ve Karadağ'da protesto edildi.

Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da, öğle saatlerinde toplanan insanlar saldırıya tepki gösterdi. Göstericiler Bosna Hersek ve Ukrayna bayrakları açarak barış mesajları veren sloganlar attı.

Katılımcılardan Ukraynalı Lesia, AA muhabirine, tüm ailesinin Ukrayna'da bulunduğunu ve çok zor durumda olduklarını belirterek "Bosna Hersek halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bosnalılar bizi gerçekten anlıyorlar. Bosna Hersek'in ve dünya toplumunun desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana ve Maribor kentinde protestolar gerçekleştirildi.???????

Ljubljana Modern Galeri binasının önünde toplanan bin kadar protestocu, Avrupa'yı yardıma çağıran ve savaşa son verilmesini isteyen ifadeler içeren pankartlar açtı, şarkılar söyledi. Protestoculardan Slovenya'da yaşayan Ukrayna vatandaşları da katıldı.

Karadağ'ın Başkenti Podgorica'da Ukrayna Büyükelçiliğinin önünde Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı.

Protestoda Ukrayna ve Karadağ bayrakları açıldı ve "Ukrayna'ya özgürlük", "Zafer Ukrayna'nın", "Yaşasın Ukrayna ve Karadağ dostluğu", "Rus saldırganlığına son", "Ukrayna'yı seviyoruz" pankartları açıldı.

Toplananları temsilen konuşan Milos Djurickovic, Ukrayna halkının Rusya'nın saldırganlığı ve işgali nedeniyle acı çektiğini dile getirerek "Onlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için toplandık. Özgürlük için verdikleri mücadelede onlara tam destek veriyoruz." dedi.