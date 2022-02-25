Rusya'nın Ukrayna işgalini tartışmak için canlı yayına katılan uzmanın arka plan fotoğrafı viral oldu
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Ülke TV'nin gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olan Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Muhammet Koçak, canlı yayın sırasında kamerasının arka planını Counter Strike haritası ile değiştirmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının ardından Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Muhammet Koçak, görüntülü olarak bağlandığı canlı yayın sırasında arka plan fotoğrafını Counter Strike'ın "cs_assault" haritası ile değiştirmesi sosyal medyada gündem oldu.
ARKA PLANINI COUNTER STRIKE GÖRSELİ İLE DEĞİŞTİRDİ
Ülke TV'nin canlı yayınına konuk olarak katılan Uluslararası İlişkiler uzmanı Dr. Muhammet Koçak'ın kamerasının arka planını popüler savaş oyunu Counter Strike'ın "cs_assault" haritası ile değiştirmesi sosyal medyada olay oldu.
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KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sonrası Ülke TV ekranlarına katılan Koçak'ın görüntüleri kısa sürede insanların tepkisini çekerek sosyal medyada gündem oldu. İlk başta photoshop olduğu düşünülse de daha sonradan görüntülerin gerçek olduğu ortaya çıktı.