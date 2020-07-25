Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlara ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı
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Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlara ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, Wagner şirketi üzerinden Libya'da konuşlandırdığı askeri ekipmanlara ait uydu görüntülerini paylaştı.

Rusya'nın Libya'daki askeri ekipmanlara ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı
25.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 25.07.2020 14:03

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'nın, Wagner şirketi üzerinden Libya'da konuşlandırdığı askeri ekipmanlara ait uydu görüntülerini paylaştı.

AFRICOM tarafından, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in destekçilerinden Rusya'nın, Rus güvenlik şirketi Wagner üzerinden Libya'da konuşlandırdığı askeri ekipmanlara ait uydu görüntüleri paylaşıldı. AFRICOM Direktörü Tümgeneral Bradford Gering, "Rusya, Wagner grubuna malzeme ve ekipman sağlayarak Libya'da yararı olmayan bir rol oynamaya devam ediyor. Ekipmanın tipi ve hacmi, insani yardım değil, sürekli saldırı eylemlerine yönelik bir niyet göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

KARGO UÇAKLARI VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GÖNDERİLİYOR

AFRICOM'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son yayınlanan fotoğraflar, Wagner güçlerine gönderilen ekipmanları belgelemektedir. IL-76'lar da dahil olmak üzere Rus askeri kargo uçakları Wagner savaşçılarına tedarik yapmaya devam ediyor. SA-22'ler de dahil olmak üzere Rus hava savunma teçhizatı Libya'da bulunuyor ve Rusya, Wagner Grubu veya diğerleri tarafından kullanılmaktadır. Fotoğraflar ayrıca Wagner kamyonlarını gösteriyor ve Libya'da Rus mayına dayanıklı, pusu korumalı zırhlı araçlar da mevcut" denildi.


Kaynak: DHA

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