Fotoğraf karesi Kiev'den! Putin'e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler dönüp bir daha bakıyor - Haberler

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Fotoğraf karesi Kiev'den! Putin'e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler dönüp bir daha bakıyor

Haberler.com - Dünya
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Fotoğraf karesi Kiev'den! Putin'e ikizi kadar benzeyen Ukraynalı askeri görenler dönüp bir daha bakıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 10. güne girilirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi kısa sürede gündem. kısa sürede çok sayıda paylaşım alan fotoğraf karesinde Ukraynalı askerin Rusya lideri Putin'e benzerliği dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna işgali 10'uncu gününde devam ederken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde Ukraynalıların direnişi sürüyor. Ukrayna- Rusya savaşı yabancı gazeteciler dışında, Türk meslektaşlarımız tarafından da sıcak bölgede takip ediliyor.

PUTİN'E İKİZİ KADAR BENZEYEN UKRAYNALI ASKER

Kiev'de bulunan Show Haber Editörü Cem Tekel, sosyal medya hesabından gelişmeleri anbean Türk takipçileriyle paylaşıyor. Tekel'in yayınladığı bir fotoğraf karesi ise, oldukça dikkat çekici. Ukrayna askerlerinin Kiev'i sokak çatışmalarına hazırladığı bir anı Twitter'a yükleyen Tekel'in o fotoğrafında, Ukraynalı askerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzerliği olay oldu.

Rusya lideri Putin'e ikiz kadar benzeyen Ukraynalı askerin fotoğrafı gündem oldu

"SÖYLE BANA PUTİN, İÇERDE MİSİN?"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinin altına "Söyle bana Putin, içerde misin?", "Putin'in ne işi var Ukrayna'da?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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