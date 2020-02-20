Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası'nın galibi kupanın sahibi oldu

20.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:00

Dünyanın en iyi golfçülerini Antalya'da ağırlamaya devam eden Regnum Carya, 17-19 Şubat tarihlerinde gerçekleşen Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası'yla yine yılın en çok konuşulan golf müsabakasına imza attı. Üst düzey iş insanlarının katılım gösterdiği turnuvanın şampiyonu geçen yılın da galibi Moscow City Golf Kulübü oldu. Bu yıl turnuvanın ikincisi Zavidovo Golf Kulübü olurken üçüncülüğü Links Golf Kulübü aldı. Avrupa'nın ilk ve tek tamamı aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve ünü uluslararası düzeye ulaşan National Golf Club'da gerçekleştirilen turnuvada Rusya'nın farklı bölgelerindeki 14 kulüpten 200 oyuncu katıldı. 3 gün süren tunuvaya Rusya'nın iş dünyasındaki önemli isimlerinin yanı sıra, ceolar, Golf Klüp sahipleri, iş adamları ve siyasetçiler katıldı. Davetliler, güneşli bir havada gerçekleşen turnuvanın keyfini çıkardılar.

Regnum Carya Onursal Başkanı Fikret Öztürk turnuvanın kapanış töreninde; "Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası gibi önemli bir turnuvaya üç yıldır ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Her yıl daha keyifli bir müsabakaya tanıklık ediyoruz ve ilerleyen yıllarda da bu heyecanı hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz". dedi.

Kaynak: Bültenler