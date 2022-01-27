- Rusya, Karadeniz ve Baltık açıklarında tatbikat yapıyor

MOSKOVA - Rusya'nın Karadeniz'deki askeri tatbikatı devam ederken, Baltık Denizi açıklarında da geniş çaplı tatbikat başlatıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağı iddialarının ardından bölgede gerilim tırmanmaya devam ediyor. Söz konusu iddiaları birçok kez reddeden Rusya, deniz tatbikatlarına başladı.

Rus ordusuna bağlı Karadeniz filosunun pazartesi günü başladığı tatbikat devam ediyor. Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol açıkları ile Novorossyik kenti açıklarında başlayan tatbikata, 20'den fazla küçük anti-denizaltı gemileri, fırkateynler, mayın tarama gemileri, çıkarma gemileri, füze botları gibi donanmaya ait çok sayıda deniz araçları katıldı.

Rusya aynı zamanda bugün Baltık Denizi'nde de tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Baltık filosuna bağlı 20 adet savaş gemisi, bot ve destek gemisi, planlı askeri eğitim etkinlikleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere üslerinden ayrılarak Baltık Denizi'nde belirlenen bölgelere gitti. Baltık filosu gemileri, birkaç taktik gruba bölünerek anti-denizaltı, hava savunma ve anti-mayın çalışmaları görevini yerine getirerek savaş tatbikatını gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.