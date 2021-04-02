Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaş noktasına gelen Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Biden, Rusya'dan gelen saldırgan tutumlar karşısında Ukrayna'ya "Arkanızdayız, sizi destekliyoruz" mesajı verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım'ın ilhakı nedeniyle yaşanan gerilim sürüyor.

İki ülke arasındaki ateşkesin nisan ayı ile birlikte sona ermesinin ardından Rusya, Ukrayna sınırına askeri unsurlarını aktardı. Bu gelişme olası bir savaşın önünü açtı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA DESTEK: ARKANDAYIZ

Söz konusu eylemlerin ardından ABD Başkanı Joe Biden, NATO müttefiki Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden görüşmede Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha vurguladı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Biden'ın Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reform ajandasına destek kapsamında stratejik ortaklığın yeniden canlandırılmasına bağlılığını vurguladığı belirtildi.

Görüşmede, ABD ve Ukrayna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve bölgede ekonominin güçlendirilmesi konusunda yakın iş birliğinin önemine de işaret edildiği bildirildi.

UKRAYNA-RUSYA SINIRDA NELER OLUYOR?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.