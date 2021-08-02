Rusya Federasyonu Müsteşarı Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı
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Rusya Federasyonu Müsteşarı Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı

Rusya Federasyonu Müsteşarı Ataol Behramoğlu kitaplığına hayran kaldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Ataol Behramoğlu Kitaplığını gezdi. Gördükleri karşısında adeta büyülenen Sotniçenko, Rus Dili konusunda Odunpazarı Belediyesi'ne desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Eskişehir Rus Dili Derneği'nin (ERUDİL) açılışına katılmak için Eskişehir'e gelen Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı ve Rusya Bilim ve Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko, Odunpazarı Belediyesi tarafından 265 yıllık Yağcızade Konağı'nın restore edilmesi ile oluşturulan Ataol Behramoğlu Kitaplığını gezdi. Kitaplığa hayran kalan Sotniçenko, Rus Dili konusunda Odunpazarı Belediyesi ile işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Kitaplıkta dünyada nadir bulunan Rusça kitaplar yer alıyor. Bu kitapları inceleyen Sotniçenko, anı defterine düşüncelerini yazarak imzaladı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Sotniçenko, Ataol Behramoğlu ile de telefon görüşmesi yaparak, böyle bir eseri Eskişehir'e kazandırdıkları için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Behramoğlu'na teşekkür etti.Rus Dili konusunda Odunpazarı Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Sotniçenko, her türlü desteğe açık olduklarını da vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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