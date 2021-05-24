Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin
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Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, son dönemde büyük bir ivme kazanan Türkiye-Ukrayna ilişkileri üzerinden Ankara'yı uyardı. Lavrov "Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklaması Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii konusunda işbirliğini artırma açıklamasının ardından geldi.

"UMARIM ANKARA ÇİZGİSİNİ DÜZELTİR"

Lavrov, Argumenti i Fakti gazetesine yaptığı açıklamada "Türk meslektaşlarımıza durumu dikkatli bir biçimde analiz etmelerini ve Kiev'in militaristik duygularını teşvik etmeyi durdurmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi. Lavrov Rusya topraklarına kattığı Kırım'a yönelik Ukrayna'nın "saldırgan" eylemlerini teşvik etmenin Rusya'nın toprak bütünlüğüne tecavüz boyutuna ulaştığını söyledi. Lavrov "Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON GÖRÜŞMEDE KIRIM'IN İLHAKINA DEĞİNMİŞTİ

Türkiye diğer NATO ülkeleri gibi Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakını eleştiriyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek veriyor. Erdoğan, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de "Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik" demişti.

Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin

TÜRKİYE'NİN SATTIĞI SİHA'LAR RUSYA'DA RAHATSIZLIK YARATIYOR

Savunma ihracatını dış politik hedeflerinden biri haline getiren Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'larda Rusya'da rahatsızlık yaratıyor.

Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin
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Abdullah Karlidag
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