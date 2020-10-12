Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi

Rusya, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıkladı.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi.

ERMENİSTAN: TÜRKİYE ARABULUCU OLMAYACAK

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan da "Azerbaycan'a aktif destek veren Türkiye'nin arabuluculuk yapamayacağını" belirtti.

AKAR, RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede Akar tarafından, "Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği" dile getirildi.

MOSKOVA'DA ATEŞKES MASASI KURULDU

Hafta sonu Rusya'nın önderliğinde masaya oturan taraflar, Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan etme kararı aldı. Ateşkes çerçevesinde 4 maddelik bir metin kabul edildi. Buna göre, bundan sonraki görüşmeler MİNSK grubu aracılığı ile yürütülecek. Fakat Moskova'da alınan ateşkes kararı fiilen devreye girememiş, Ermenistan 27 Eylül'de başladığı saldırılara yenilerini ekledi.

Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'yi füzelerle vurmuş, kanlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

TÜRKİYE RUSYA'YA ÇAĞRILMADI

Rusya'daki masaya çağrılmayan Türkiye ise diplomatik çabalarını bırakmadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüş, Çavuşoğlu, 'Ermenistan'ın ateşkese uyması' konusunda uyarılmasını istemişti.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir telefon görüşmesi yapmış, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

ALİYEV: TÜRKİYE ZATEN MASADA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün bir Türk kanalına yaptığı açıklamada Türkiye neden masada yok sorusuna şu cevabı verdi:

Türkiye'nin bazı basın organlarında 'Neden Türkiye Moskova'da yer almadı?' diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var.