Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in "tek taraflı" devlet başkanlığı ilanına tepki gösterdi. Lavrov, "Rusya bunu onaylamıyor. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil" dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" iddia etti.

Hafter, yayınladığı görüntülü mesajında, daha önce yaptığı çağrı üzerine kendi kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirilen sokak gösterilerine işaret ederek, "ülkenin başına geçmesi konusunda halkın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını" ileri sürdü. BM himayesinde Libyalı aktörlerce imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın "hükmünü yitirdiğini" savunan Hafter, liderliğini yaptığı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" iddia etti.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: BUNU ONAYLAMIYORUZ

Hafter'in BM anlaşmasını hiçe sayarak tek taraflı devlet başkanlığını ilan etmesinin ardından Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, "Bunu onaylamıyoruz. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS Dışişleri Bakanları Konseyinin video konferans yoluyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafter'in kendisini tek taraflı devlet başkanı ilan etmesini değerlendiren Lavrov, "Rusya bunu onaylamıyor. Libya'nın çözüm sürecindeki mevcut kriz, tek taraflı kararların alınması için gerekçe değil." diye konuştu.

Lavrov, "Ne (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac'ın Hafter ile konuşmak istemediği yönündeki açıklamalarını ne de Hafter'in tek başına Libya halkının hayatını belirleme kararını onaylıyoruz. Ne o ne de bu, oluşan duruma çözüm getirecek istikrarlı uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.