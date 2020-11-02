Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda
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Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda

02.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:53

Azerbaycan karşısında hiçbir kozu kalmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazdı. Putin'den istediği desteği bulamayan Paşinyan nasıl çark edeceğini şaşırdı. Paşinyan, Rusya'nın Minsk grubundaki statüsü nedeniyle tarafsızlığını korumak zorunda olduğunu ve bunun anlaşılır olduğunu söyledi.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde füzelerin yönünü Azerbaycan'a çevirdi ve buradaki sivil yerleşim yerlerini vurdu. Ermenistan'ın saldırısından sonra kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, 37 günlük süreçte Ermenistan'a sadece cephede karşılık verdi ve birçok Ermeni unsurunu yok etti.

Azerbaycan'ın saldırıları sonucunda çaresiz kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 3 kere ateşkes isterken, 3 ateşkesi de ihlal eden taraf oldu. İki ülke arasında son yapılan anlaşmaya göre sivil yerleşim yerleri vurulmayacaktı fakat Ermenistan bu anlaşmaya da sağdık kalmadı ve sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam etti.

PUTİN'E MEKTUP YAZAR YARDIM İSTEDİ

Ermenistan'ın hain saldırılarına rağmen cephedeki ilerleyişini emin adımlarla sürdüren Azerbaycan ordusu, Karabağ'ın kalbi olarak değerlendirilen Şuşa'ya yaklaştı. Şuşa'yı kaybetme korkusu yaşayan Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yazarak Azerbaycan'ın Ermenistan sınırını vurduğu yalanını attı.

RUSYA, PAŞİNYAN'IN YALANINA İNANMADI

Putin, Paşinyan'a Dışişleri aracılığıyla yanıt verdi ve Rusya'nın sadece Ermenistan'a saldırı yapılması durumunda yanlarında olacağını belirtti ve Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarını vurduğu yalanına inanmadı.

"TARAFSIZLIĞINI KORUMAK ZORUNDA VE BU ANLAŞILIR BİR DURUMDUR"

Rusya'nın bu tavrı sonrasında iyice köşeye sıkışan Paşinyan ise yaptığı son açıklamada nasıl çark edeceğini şaşırdı. Paşinyan, "Rusya, AGİT Minsk Grubu'nun eşbaşkanı ve arabulucu. Bu statüsü nedeniyle tarafsızlığını korumak zorunda ve bu anlaşılır bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan destek bulamayan Paşinyan çark etti: Tarafsızlığını korumak zorunda
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