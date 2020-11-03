Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek
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Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek

03.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:34
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Narışkin, "ABD'de seçim sonrası kaybeden tarafın, sonuçları kabul etmeyeceğini ve radikallerin sokağa çıkacağını düşünüyoruz. Ülkede sosyal kriz gittikçe derinleşecek" dedi.

ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden yarışacak. Dünya ABD'de yapılacak seçime kilitlenirken, seçim öncesi ve sonrasında yaşanacaklar üzerine de birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor.

Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek
Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin

"KAYBEDEN TARAF SONUÇLARI KABUL ETMEYECEK"

Seçim sonrasında kaybeden tarafın sonuçları etmeyeceğini öne süren Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, "Radikallerin sokağa çıkacağını düşünüyoruz. Ülkede sosyal kriz gittikçe derinleşecek" dedi.

TRUMP SEÇİM GÜVENLİĞİNE ŞÜPHE DÜŞÜRDÜ

ABD Başkanı Donald Trump sayım işleminin seçim gününde tamamlanamamasının "korkunç bir şey" olacağını söylemişti. Böyle bir durumda avukatlarının sürece dahil olabileceğinin sinyalini veren Trump, seçim güvenliğine şüphe düşürdü. Seçim anketlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın gerisinde gözüken Trump çekişmeli eyaletlerde yaptığı mitinglerle taraftar toplamaya çalıştı.

Biden ise Pennsylvania eyaletinde gerçekleştirilen mitinglerde seçmene sandık başına gitme çağrısında bulundu. ABD'de şimdiye kadar 60 milyon kişinin posta yoluyla oy kullanması bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının açıklanmasının günler hatta haftalar sürebileceği anlamına geliyor. Bu durumda seçimin kazananın sandıklar kapandıktan sonra hemen açıklanamayacak.

Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek

"SAHTEKARLIK YAPILABİLİR" DEMİŞTİ

Kuzey Carolina'da kameraların karşısına geçen Trump, "Seçimden sonra bu kadar beklememiz gerekmesinin adil olmadığını düşünüyorum" dedi. Pennsylvania gibi eyaletlerde oyların sayımına seçim gününden önce başlanmaması süreci yavaşlatıyor. Trump geçtiğimiz aylarda defalarca, herhangi bir delil göstermeden posta yoluyla kullanılan oylar üzerinde sahtekarlık yapılabileceğini iddia etmişti.

Posta yoluyla oy kullanımı ABD'de eskiden gelen bir gelenek durumundayken 2016 seçimlerinde seçmenlerin yaklaşık dörtte biri posta yoluyla oy kullanmıştı. Demokrat Partililer corona virüsü salgınında posta yoluyla oy kullanılmasının daha güvenli olacağını savunurken Trump ve Cumhuriyetçi Partililer seçmenlerin şahsen sandık başına gideceğini düşünüyorlar. Trump detay vermeden "Sandıklar kapanır kapanmaz Avukatlarımızla birlikte oraya gideceğiz" dedi.

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