Rusya'daki Yarışma Programına Şiddet Görüntüleri Damga Vurdu! Sevgilisini Tekme Tokat Dövdü
Rusya'daki "Biri Bizi Gözetliyor" benzeri yarışma programı 'Dom 2'deki şiddet görüntüleri izleyenler tarafından tepki ile karşılandı. Kıskançlık krizine giren genç adam sevgilisini tekme tokat dövdü.
Rusya'nın 'Biri Bizi Gözetliyor' tarzı programı 'Dom 2' deki yarışmacıların birbirine uyguladığı şiddet görüntüleri tepki çekti.
KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN ADAM SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ
Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki yarışmacı Rozalia Raison, programda bir başka erkeğin ona sarıldığını itiraf etmişti. Bunu duyan erkek yarışmacı kıskançlık krizine girdi. Yarışmacı adam, genç kadının üzerine yürüdü ve tekme tokat dövdü.
KADINA HAVUZDA ŞİDDET UYGULAMIŞTI
Geçtiğimiz sezon çekilen görüntülerde yarışmacılardan birisi kadın yarışmacıyı havuza atmaya çalışmıştı. Genç kadının tepki göstermesi üzerine de erkek yarışmacı, kadına havuzda şiddet uygulamıştı.
DİĞER YARIŞMACILAR SADECE İZLEMİŞLERDİ
Genç kadın uzun süre direnmeye çalışsa da uzun süre boğuşma devam etmişti.Hızını alamayan erkek yarışmacı kadın havuzdan çıkarıp tekrar fırlatmıştı. Genç kadın tekrar atılırken çevredeki diğer yarışmacılar sadece izlemişti.
SEVGİLİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI
Yine aynı sezon yarışmacı çiftlerden biri sevgilisiyle şiddetli bir kavgaya girmişti. Kendinden geçen genç adam kadını boğmaya çalışmıştı.
YAŞANAN OLAYLAR TEPKİYE YOL AÇTI
Rusya televizyonlarında yaşanan olaylar da tepkiye yol açtı. Pek çok kişi bunun televizyonda normalleştirilememesi gerektiğini savundu.